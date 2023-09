Un nouveau contrat pour Samuel Montembeault: pas maintenant

Les partisans espérant voir le Canadien accorder une prolongation contractuelle au gardien Samuel Montembeault dans les prochaines semaines devront patienter plus longuement, semble-t-il.

Rencontré par les journalistes en marge du tournoi de golf annuel du Tricolore, lundi, le directeur général Kent Hughes a admis vouloir prendre le temps nécessaire avant de régler ce dossier. La présence de quatre gardiens – Montembeault, Jake Allen, Casey DeSmith et Cayden Primeau – dans l’organigramme et la possibilité de perdre le dernier d’entre eux au ballottage incitent le DG à demeurer prudent.

Aussi, le Québécois deviendra joueur autonome sans compensation s’il ne paraphe pas une nouvelle entente d’ici l’été 2024, lui qui touchera 1 million $ au cours de la prochaine campagne. La suite pourrait bien dépendre des performances de l’athlète de 26 ans.

«On va déterminer le nombre de gardiens avant. Pour ce qui est du début des négociations, à savoir si c’est pendant ou après la saison, je parlerai à Sam et à son agent, a déclaré Hughes. Il y en a certains qui n’aiment pas ça [de négocier durant le calendrier] et qui préfèrent se concentrer sur leur jeu. On n’est pas inquiet.»

Montembeault a bien fait en dépit du mauvais rendement collectif des siens en 2022-2023. Il a conservé une fiche de 16-19-0, une moyenne de buts alloués de 3,42 et un taux d’efficacité de ,901.