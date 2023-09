Vedette de «Sorcières»: une année faste pour Noémie O’Farrell

La comédienne Noémie O’Farrell vit son année la plus occupée devant la caméra et sur scène, 12 ans après sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec. Et pour livrer la marchandise, elle s’en remet à son expérience d’athlète.

«J’ai fait du patinage artistique de compétition quand j’étais jeune et j’ai vu venir cette année-là en l’abordant de façon athlétique. J’ai une hygiène de vie impeccable et je suis hyper concentrée», a-t-elle dit à l’Agence QMI.

Noémie O’Farrell est l’une des vedettes de la nouvelle série annuelle Sorcières, présentée à TVA, et elle retrouvera le théâtre de Robert Lepage dans Le projet Riopelle, au Diamant, à Québec, du 19 octobre au 19 novembre. Ce rôle, elle l’a défendu chez Duceppe jusqu’à la mi-juin, avant d’enchaîner les tournages des séries Sorcières (ça se poursuit cet automne) et Contre-offre 4, ainsi que du film Ababouiné d’André Forcier. On la verra aussi prochainement dans la comédie noire Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, premier long métrage d’Ariane Louis-Seize qui l'a fait rayonner jusqu'à la Mostra de Venise. La comédienne a d'ailleurs fait un saut en Italie pour présenter le film de genre.

«En termes de projets qui s’additionnent, c’est ma plus grosse année professionnelle à vie», a dit celle qu’on a connue grâce à L’heure bleue.

Blessure d’abandon

Dans Sorcières, elle campe Agnès Sullivan, une femme élevée jusqu’à l’âge de 5 ans au sein d’une commune aux élans sectaires dirigée par son père. Ce dernier a aussi deux filles aînées, nées de mères différentes, soit Joanne (Céline Bonnier) et Élisabeth (Marie-Joanne Boucher). Agnès ne les a pas vues depuis 30 ans quand, un jour, elle est forcée de les retrouver après un incident survenu à Sainte-Piété, le village où leur père avait installé tout son monde.

PHOTO D'EVA MAUDE TC FOURNIE PAR TVA

«Agnès est coach de vie, c’est une fille très intelligente et multidiplômée. Quand elle a réalisé que le domaine pharmaceutique n’était pas ce qu’elle pensait, elle a décidé de lancer sa propre entreprise, un centre de soins holistiques qui est devenu important.»

Séparée de son clan en tout bas âge, Agnès n’a pas les mêmes outils de résilience que ses demi-sœurs. Elle n’a ni les mêmes souvenirs ni les mêmes perceptions du passé. Agnès est restée quelque temps avec Élisabeth, puis elle est passée d’une famille d’accueil à l’autre.

«Elle a vécu ça comme un abandon, elle a une grosse blessure qui influence ses relations avec les autres. Quand Joanne et Beth débarquent, c’est comme si sa carapace était menacée, un raz-de-marée d’émotions la submerge et elle perd le contrôle», a relaté Noémie O’Farrell, qui est l’idéatrice de Sorcières avec ses amies et partenaires de jeu Céline Bonnier et Marie-Joanne Boucher.

PHOTO D'EVA MAUDE TC FOURNIE PAR TVA

«Mon défi principal, avec Agnès, c’était de la rendre attachante malgré le fait que, dès les premiers épisodes, elle a certains comportements qu’on peut être tenté de condamner», a-t-elle souligné, parlant de la "liberté" que son statut d’idéatrice de Sorcières lui a apportée. «On n’écrit pas, mais on lit dès les premières versions. On peut poser des questions en amont, on peut partager nos idées.»

Les deux premiers épisodes de Sorcières sont diffusés coup sur coup ce lundi 11 septembre, à 20h et à 21h, à TVA. Produite par Amalga, réalisée par Myriam Verreault et Yan Lagarde, et écrite par les auteurs Germain Larochelle et Marie-Josée Ouellet avec la collaboration d’autres scénaristes, la série sera ensuite diffusée chaque semaine, à 20h, suivie par Alertes, qui sera de retour le 18 septembre, à 21h.