Vincent Desharnais révèle une terrible épreuve qu’il a surmontée

Le Québécois Vincent Desharnais a vécu beaucoup d’adversité jusqu’à présent dans sa carrière qui l’a mené vers la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le porte-couleur des Oilers d’Edmonton a déclaré vendredi au balado «The Sick Podcast with Tony Marinaro» avoir subi une dépression à un moment de sa carrière.

- À lire aussi : Admirez le talent de guitariste de ce joueur vedette des Islanders

- À lire aussi : Oilers : voici ce qui aurait fait la différence pour Bouchard

Le choix de septième ronde de l’équipe albertaine a dû patienter avant de recevoir l’appel tant attendu. Il a passé trois saisons et demie dans les mineures après avoir joué quatre ans avec les Friars de Providence College dans la NCAA.

Le Lavallois a fait la navette entre la Ligue américaine de hockey (LAH) et dans la ECHL lors de ses débuts chez les professionnels lors de la saison 2019-2020.

«À ma première saison, j'ai subi une commotion cérébrale et ça a duré longtemps. J’ai souffert d’anxiété. Je me suis mis à faire des crises de panique. J’ai commencé à être déprimé et j’ai finalement fait une dépression. J’ai voulu quitter le hockey. J’ai voulu abandonner la vie. Je ne voulais plus être là.»

Desharnais a également mentionné qu’il a dû aller chercher de l’aide concernant son anxiété.

«À un certain moment, j’ai dû faire un choix entre rester dans le noir ou faire fit de mon égo et demander de l’aide. C’est ce que j’ai fait. C’est la meilleure décision que j’ai prise de ma vie. Je suis heureux que ce soit arrivé et que j’aie eu à affronter la dépression. J’ai ainsi appris à gérer l’anxiété. J’ai appris à gérer les aléas de la vie.»

Le défenseur de 27 ans a fait ses débuts dans le circuit Bettman la saison dernière et il a mis en banque cinq mentions d’aide en 36 parties.