Acteurs et chanteurs diplômés: inspirez-vous du parcours académique de vos vedettes favorites

Découvrez quelles vedettes d’ici et d’ailleurs anticipaient aussi le mois de septembre, alors qu’elles devaient retourner sur les bancs d’école pour y étudier dans des domaines aussi surprenants que fascinants.

Natalie Portman, diplômée d’Harvard

Cinq ans après s’être fait remarquer pour son rôle dans Le professionnel, alors qu’elle n’avait que 12 ans, Natalie Portman commençait ses études en psychologie à l’Université Harvard. Elle a terminé ses études en 2003, avec un diplôme de bachelière.

En entrevue avec Independent en 2006, l’actrice a admis que son diplôme ainsi que ses contacts dans le monde de la psychologie l’aident particulièrement lorsque vient le temps d’incarner un personnage aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Jean-François Mercier, génie mathématique

Avant de gagner sa vie avec l’humour, Jean-François Mercier a tenté sa chance dans le domaine de l’actuariat. Titulaire d’un diplôme de bachelier dans ce domaine, il a rapidement réalisé qu’il n’y était pas heureux, en plus de se retrouver face à de faibles perspectives d’emplois.

«Je suis sorti de l’université, je n’avais pas de job et j’étais fauché», a-t-il mentionné, en 2015, aux Grandes Entrevues de Radio-Canada. «J’ai vendu mon auto, et avec l’argent je me suis inscrit à l’École [nationale] de l’humour.»

John Legend et la littérature

Les talents de chanteur et de pianiste de John Legend lui ont ouvert les portes de l’Université de Pennsylvanie, une des huit universités qui constituent le célèbre Ivy League américain.

Lors de son passage sur ces bancs d’école, John Legend a réussi à décrocher un diplôme de bachelier en anglais avec spécialisation en littérature afro-américaine, le tout avec rien de moins qu’une mention honorable.

Frédérick De Grandpré, philosophe

L’acteur et comédien Frédérick De Grandpré excelle, depuis plusieurs années déjà, tant au petit écran que dans les salles de théâtre de la province. C’est à l’âge de 49 ans qu’il a décidé d’exploiter son côté intellectuel et donc de s’inscrire au certificat en philosophie de l’Université Laval.

Une fois ce diplôme en poches, celui qu’on peut voir dans la comédie musicale The Bodyguard s’est inscrit au baccalauréat, qu’il est actuellement en train de compléter.

En plus de ses rôles dans le domaine du divertissement, Frédérick De Grandpré donne également des conférences concernant la philosophie pour enfants et adolescents, qui ont pour but de «développer une pensée critique, créative et attentive.»

Cole et Dylan Sprouse, jumeaux diplômés

En 2011, Cole et Dylan Sprouse, que les plus vieux ont connus pour leur rôle dans La vie de palace de Zack et Cody, ont décidé de prendre une pause du vedettariat pour se lancer dans des études en archéologie et en design de jeux vidéo, à l’Université de New York.

Ils ont tous deux obtenu leurs diplômes en 2015. Cole s’est ensuite démarqué dans la populaire série Riverdale, alors qu’il incarnait Jughead Jones.

Boucar Diouf, le plaisir de la scène par l’enseignement

Lorsqu’il a mis les pieds au Québec, en 1991, Boucar Diouf avait dans sa mire le doctorat en océanographie de l’Université du Québec à Rimouski. C’est à la suite de l’obtention de son diplôme et après avoir enseigné pendant huit ans au département de biologie de son alma mater qu’il a décidé de faire le saut vers le domaine du divertissement.

«C’est en enseignant la biologie dans la bonne humeur que j’ai découvert ma passion pour la scène et mon irrépressible besoin d’utiliser l’humour comme outil pédagogique», raconte-t-il, dans la biographie se trouvant sur son site internet.

Edward Norton, apprendre l’histoire avant d’en écrire

Diplômé, en 1991, du baccalauréat en histoire de la réputée Université Yale, Edward Norton a décidé de se consacrer à sa carrière d’acteur en 1994.

Avant d’obtenir son premier rôle majeur, dans le film Primal Fear (1996), le prolifique acteur a œuvré à titre de consultant à Osaka, au Japon, pour la compagnie de son grand-père, qui se consacrait à créer des milieux de vie abordables pour les familles à faibles revenus.

Florence K, artiste et doctorante

Décidément, tout ce que touche Florence K se transforme en or. En plus d’une carrière musicale encensée, l’auteure-compositrice-interprète s’affaire maintenant à compléter son doctorat en psychologie à l’Université du Québec à Montréal.

Elle-même aux prises avec des problèmes de santé mentale, Florence K a publié, en 2015, le livre Buena vida, dans lequel elle se livre sans compromis concernant la période la plus creuse de sa vie.

Katherine Levac, littérature française en Ontario

Avant de faire tomber le Québec sous son charme nonchalant, l’humoriste franco-ontarienne Katherine Levac a approfondi son répertoire de connaissances à l’Université d’Ottawa, au baccalauréat en lettres françaises et théâtre.

«Moi, les cours de création au baccalauréat en lettres, je les prenais tous et j’en voulais d’autres! Je voulais tellement écrire», a-t-elle déclaré, en entrevue avec l’Université d’Ottawa, en ajoutant que cet intérêt lui a été grandement bénéfique pour rédiger ses spectacles.

Millie Bobby Brown veut aider sa génération

À seulement 19 ans, l’actrice Millie Bobby Brown, connue pour son rôle d’Eleven dans la série Stranger Things, a décidé de poursuivre son éducation à l’Université Purdue, en Indiana. En 2022, elle a commencé un cours en human services, qui s’apparente ici au cours en travail social.

«Je me considère comme privilégiée d’avoir accès à une telle éducation et je veux pouvoir faire en sorte que les gens de ma génération puissent y avoir accès aussi, même s’ils ne sont pas dans les milieux qui y ont facilement accès», a-t-elle expliqué au Daily Mail, en mars dernier.