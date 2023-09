Attachez votre tuque: l’automne va décoiffer!

La session parlementaire reprend aujourd’hui et le gouvernement devra mener des mégachantiers dans des secteurs névralgiques pour la population.

Il devra également faire face à une opposition mobilisée, déterminée et omniprésente médiatiquement. Rien pour faciliter la prise de décision gouvernementale.

Les négociations des conventions collectives occuperont, évidemment, les esprits. Les votes de grève sont en voie d’être tenus un peu partout, et cette menace d’un débrayage généralisé n’est pas à prendre à la légère.

Pour ne pas alimenter la machine infernale des moyens de pression, le gouvernement devra accélérer la cadence des négociations et être rigoureux dans ses communications. Il faudra se retenir d’imager les situations ou d’user d’humour lorsque viendra le temps de commenter pour ne pas donner du gaz aux syndicats qui ne cherchent qu’à déchirer une de leurs trop nombreuses chemises.

Il y a ensuite toute la crise du coût de la vie qui fait rage. L’humilité, l’empathie et la reconnaissance du problème devraient être le mot d’ordre au sein des troupes caquistes. De cette crise découlent des symptômes importants comme la difficulté à se loger et le phénomène d’itinérance qui prend de plus en plus d’ampleur dans toutes les villes du Québec. Les ministres responsables ne peuvent balayer ces questions sous le tapis et espérer qu’elles passent. Il faudra prendre le taureau par les cornes et se montrer non seulement présent, mais en action pour mettre fin à ces signes de craquement de la société.

Évidemment, il y aura l’immigration, l’éducation, la pénurie de main-d’œuvre, la renégociation du pacte fiscal avec les villes. Le gouvernement Legault devra attacher sa tuque avec de la broche, parce qu’il va traverser un cyclone qui risque de l’ébranler. Et ce, même s’il gagne la circonscription de Jean-Talon.