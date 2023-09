Camp du Canadien: voici les 27 recrues qu'il faut avoir à l'oeil

Le camp des recrues s’amorce mercredi matin à Brossard. Ils seront 27 jeunes espoirs à se rapporter à Jean-François Houle, l’entraîneur-chef du Rocket. Après les examens médicaux prévus cette journée-là, le groupe s’entraînera jeudi avant de s’envoler en direction de Buffalo, où il prendra part au tournoi des recrues en compagnie des espoirs des Sabres, des Bruins, des Sénateurs, des Penguins et des Devils.

Voici un aperçu des joueurs qu’il faudra avoir à l’œil au cours des prochains jours. À noter que les espoirs qui évoluent dans la NCAA ne sont pas admissibles à participer au camp d’une équipe de la LNH, même un camp des recrues.

C’est la raison pour laquelle Lane Hutson ne sera pas présent.

Les espoirs en attaque:

Owen Beck, centre droitier

Il serait surprenant qu’il se taille un poste avec l’équipe cette année, mais on le reverra dans l’uniforme du Canadien avant longtemps. Il possède un bel arsenal de qualités : éthique de travail, combativité, efficacité dans le cercle des mises en jeu, habile maniement de rondelle et bon tir.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Jared Davidson, centre gaucher

On dit qu’il est un joueur taillé pour les séries. Il peut marquer et utiliser son physique pour créer de l’espace pour ses coéquipiers. À Seattle, à sa dernière saison junior, il a aidé les Thunderbirds à atteindre le tournoi de la Coupe Memorial. Toujours sans contrat, il sera intéressant de le voir avec les gros gaillards de la Ligue américaine.

Sean Farrell, ailier gauche

Possiblement le jeune attaquant le plus près de la LNH dans ce groupe. L’an dernier, il a disputé six matchs avec le Canadien. Après avoir réalisé qu’il manquait un peu de force pour se mesurer à la crème de la crème, il a passé l’été à ajouter de la masse musculaire à sa charpente. En plus d’obtenir son diplôme universitaire en économie à Harvard.

Cédrick Guindon, centre gaucher

Le Franco-Ontarien est un excellent marqueur et est doté d’un superbe flair offensif. Son nom fait partie de la liste des 45 joueurs qu’Hockey Canada surveillera en vue de la composition de son équipe qui participera au Championnat mondial de hockey junior.

Emil Heineman, ailier gauche

Blessé une partie de la saison, il a divisé son temps entre Leksands, en Suède, et Laval. Tireur d’élite avant tout, il a marqué 7 buts en 11 matchs avec le Rocket. Il avait déjà laissé une bonne impression lors des trois matchs préparatoires qu’il avait disputés avec le Canadien.

Joël Lemay / Agence QMI

Riley Kidney, centre gaucher

Il voudra assurément se racheter pour le camp d’entraînement difficile qu’il a connu l’automne dernier. Il avait été l’un des premiers retranchés. À sa dernière année dans la LHJMQ, avec Acadie-Bathurst et Gatineau, il a connu une deuxième campagne consécutive d’au moins 100 points (105).

Filip Mesar, ailier droit

Rétrogradé chez les Rangers de Kitchener, dans la Ligue junior de l’Ontario, il a éprouvé quelques difficultés à ses premiers mois en Amérique du Nord. Mais le plan était de lui permettre de s’acclimater à de nouveaux paramètres. Ce qu’il a réussi. Il sera prêt pour jouer à Laval.

Jan Mysak, centre gaucher

Il a laissé tout le monde sur son appétit à sa première saison complète avec le Rocket. À sa défense, il faut rappeler que le Tchèque a été ralenti par une blessure au bas de corps. Cela dit, même lui prétend qu’il n’a pas répondu à ses propres attentes. On peut donc s’attendre à ce qu’il fasse tout pour rebondir.

Joshua Roy, ailier droit

Il fera ses débuts professionnels avec le Rocket. Il a connu une splendide dernière année junior avec une récolte de 99 points en 46 matchs. Il a été un élément important d’Équipe Canada junior dans sa conquête de la médaille d’or. Il a obtenu des missions défensives, ce qui n’était, jusque-là, pas sa tasse de thé.

Xavier Simoneau, centre gaucher

Les dirigeants du Canadien l’ont en haute estime. Assez pour lui consentir un contrat de deux saisons, le printemps dernier. Lui qui était arrivé à Laval avec un simple contrat de la Ligue américaine en poche. Malgré ses 5 pieds 7 pouces, il est hargneux et teigneux. Les adversaires du Rocket vont le trouver fatigant.

Joël Lemay / Agence QMI

Ty Smilanic, centre gaucher

Rapide patineur, il a récemment choisi de faire une croix sur son parcours universitaire et de faire le saut chez les professionnels. Il a éprouvé des ennuis de santé mentale l’hiver dernier, ce qui l’a incité à quitter les Badgers du Wisconsin pendant deux mois.

Florian Xhekaj, ailier gauche

Un joueur à développement tardif. Il voudra se faire un nom et ne plus être simplement le jeune frère d’Arber. Lors du repêchage, Nick Bobrov, directeur du recrutement amateur du Canadien, l’a qualifié de «licorne». Maintenant, qu’est-ce que ça veut dire?

Les espoirs en défense:

Logan Mailloux, défenseur droitier

C’est un colosse doté d’un bon flair offensif. L’an dernier, avec les Knights de London, il avait l’air d’un homme parmi les enfants. Pour ses débuts professionnels, fort possiblement à Laval, il devra travailler son jeu défensif.

Joël Lemay / Agence QMI

David Reinbacher, défenseur droitier

Meilleur défenseur disponible lors du dernier encan, l’Autrichien devrait devenir un joueur complet. Toutefois, bien qu’on ne soit jamais à l’abri d’une surprise, le choix de premier tour du Canadien devrait disputer une autre saison à Kloten, dans la Ligue nationale suisse.

Jayden Struble, défenseur gaucher

Il a terminé la saison à Laval après quatre ans à l’Université Northeastern. C’est un arrière robuste qui utilise son gabarit pour s’imposer devant le filet et lutter pour la rondelle. Il doit chercher à améliorer sa lecture du jeu.

William Trudeau, défenseur gaucher

Après avoir laissé une bonne impression au camp, l’an dernier, il s’est affirmé à sa première campagne avec le Rocket. S’il poursuit sa progression, il ne faudrait pas se surprendre qu’il soit rappelé par le Canadien en cas de blessure.

Miguël Tourigny, défenseur droitier

Il est de retour en Amérique du Nord après s’être exilé en Slovaquie pour une saison. Là-bas, il assure avoir amélioré son jeu défensif, ce qu’on lui reprochait principalement lors de ses hivers avec l’Armada. Une meilleure prise de décision le rend encore plus efficace offensivement.

Les espoirs devant le filet:

Jakub Dobes, gardien

Le Tchèque a été dominant à ses deux saisons avec les Buckeyes d’Ohio State. Son taux d’arrêts de ,926 durant son séjour dans la NCAA est impressionnant. À 6 pieds 3 pouces et 218 livres, il a le profil de l’emploi. Est-ce le gardien d’avenir du Canadien? Peut-être.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Quentin Miller, gardien

Adjoint à William Rousseau, l’an dernier, avec les Remparts, il retournera à Québec pour occuper le poste de gardien numéro un. Mais avant, il accumulera un peu d’expérience chez les professionnels en participant au tournoi des recrues et à quelques jours du camp d’entraînement.

Les autres:

Stanislav Demin, défenseur gaucher

Choix de 4e tour des Golden Knights en 2018, il vient de terminer son stage universitaire à Merrimack College. Il participe au camp en vertu d’une invitation.

Isaac Dufort, ailier gauche

Il a obtenu une invitation après trois saisons avec le Drakkar de Baie-Comeau. L’an dernier, il a marqué 21 buts et ajouté 20 passes en 61 matchs.

Noah Laaouan, défenseur droitier

Ancien des Islanders de Charlottetown, il a disputé la majeure partie de la dernière saison dans la ECHL.

Riley McKay, ailier gauche

Il a été acquis par le Rocket dans une transaction de la Ligue américaine, l’automne dernier. À Laval, il a maintenu une fiche de 2 buts, 5 passes en 23 matchs.

Jakov Novak, ailier gauche

Joueur autonome, il s’est entendu avec le Rocket en juillet. Ancien de l’Université Northeastern, il a joué 14 matchs dans la ECHL.

Christopher Ortiz, défenseur gaucher

Originaire de Boisbriand, il a disputé les deux dernières saisons dans l’organisation des Penguins, principalement dans la ECHL, à Wheeling.

John Parker-Jones, défenseur droitier

Le géant de 6 pieds 7 pouces et 228 livres a divisé son temps entre Trois-Rivières et Laval, l’hiver dernier.

Jan Spunar, gardien

La centrale de recrutement l’avait classé au troisième rang de sa liste pour le repêchage de 2022. Il n’a finalement pas trouvé preneur. L’an dernier, il a joué à Portland, dans la Ligue junior de l’Ouest.