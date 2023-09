Chefferie du PLQ : Rizqy préfère se concentrer sur une prochaine grossesse

Même si l’idée de briguer la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ) la «tiraille», la députée Marwah Rizqy ne se lancera pas dans la course, car elle veut se concentrer sur sa famille et une prochaine grossesse.

C’est ce qu’elle a affirmé mardi matin avant d’entrer en commission parlementaire pour l’étude détaillée du projet de loi contre l’obsolescence programmée.

Interrogée à propos de ses intentions par rapport à la chefferie du PLQ, Mme Rizqy a sorti son cellulaire pour montrer aux journalistes une photo de son bébé Gabriel et de son chien. «Écoutez, regardez ça. Moi, pendant que je suis ici avec vous, mes petits amours, ils sont là», a-t-elle dit.

Puis, l’élue libérale a admis qu’une partie d’elle aimerait se lancer dans la course, mais qu’au fond, ses priorités sont ailleurs. «Je ne vous mentirai pas, ça me tiraille, il y a une partie de moi qui se sent prête (...). Mais je me rappelle moi-même à l’ordre, mes priorités», a-t-elle confié.

Et quand un journaliste lui a demandé si une course à la chefferie plus tardive lui permettrait de concilier son désir de briguer la chefferie et de s’occuper de sa famille, Marwah Rizqy a laissé entendre qu’une deuxième grossesse est dans les cartons.

«On jase là. La gestation que je vais faire, ça dure 9 mois, 10 mois. C’est long, puis quand j’aurai accouché, c’est comme : je vais me promener au Québec avec un poupon ? Pas sûre!», a-t-elle lancé, en riant, avant de faire son entrée dans la salle.

De tous ceux qui avaient signifié au sein du caucus libéral leur intention de participer à la course pour succéder à Dominique Anglade, seul le député de Marguerite-Bourgeois, Frédéric Beauchemin, est toujours en réflexion.

Le chef intérimaire, Marc Tanguay, a renoncé à briguer la chefferie le 30 août dernier, après avoir laissé planer le doute sur ses intentions pendant plusieurs mois.

Au cours de l’été, les députés Monsef Derraji et André Fortin ont également confirmé qu’ils ne seront pas de la course.

Le fils de l’ancien premier ministre Jean Charest, Antoine Dionne Charest a lui aussi indiqué au journal qu’il n’a pas l’intention de se présenter, même s’il n’exclut pas de se lancer un jour en politique pour devenir député.

Le député libéral fédéral Joël Lightbound, lui, n’a pas fermé la porte et pourrait poser sa candidature, de même que Balarama Holness.