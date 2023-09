Chers partisans de New York, ne désespérez pas!

Comme si la boucherie que les Giants ont subie au compte de 40-0 face aux Cowboys dimanche soir ne suffisait pas, voilà que les Jets ont perdu leur sauveur de quart-arrière, Aaron Rodgers, le lendemain. Chers partisans de New York, je vous écris pour vous dire que tout n’est pas perdu. Au pire, il y a toujours l’an prochain...

Loin de moi l’idée de piétiner votre cœur en lambeaux. Déjà que cet organe vital ne boit plus battre très fort depuis que Rodgers est tombé sur le quatrième jeu du match face aux Bills. La déchirure du tendon d’Achille qu’il a subie met fin à sa saison. Dans votre cas, c’est certainement une déchirure de l’âme.

Le diagnostic est cruel, je le sais, amis des Jets. Celui qui a été porteur du drapeau des États-Unis dans un stade survolté pour commémorer les tristes événements du 11 septembre 2001 agissait du même coup comme porteur de tous vos espoirs.

Il semblait se dégager une énergie grandiose au Metlife Stadium lorsque l’homme qui devait anéantir vos souffrances accumulées est surgi du tunnel, telle la lumière après des années de lugubre obscurité. Quand Rodgers a retraité au vestiaire, l’air est sorti du stade comme d’un immense ballon crevé.

Getty Images via AFP

Tout ça pour... ça

Voilà maintenant des mois qu’on parle de la situation de Rodgers, puis boum!

Une passe. Une toute petite tentative et Aaron Rodgers a rejoint dans l’histoire le pas très immortel Joe Gasparella. Ce nom ne vous dit rien, fidèles des Jets? Moi non plus, mais selon ESPN, Rodgers est devenu le premier quart-arrière partant depuis ce chic type, en 1951, à terminer une saison sans avoir complété une passe.

C’est pas des farces, on jurerait que les Jets sont condamnés à la grosse misère depuis leur unique conquête du Super Bowl, en janvier 1969. Quand ce n’est pas l’indigeste Mark Sanchez qui s’auto ridiculise avec le célèbre «Butt Fumble», c’est Brett Favre et ses sextos ou combien d’autres scénarios absurdes?

Les Jets en sont à 12 saisons de suite sans prendre place aux séries éliminatoires, mais Rodgers était désigné comme l’élu pour mettre fin au naufrage en ouvrant les eaux. Malgré lui, il n’aura finalement ouvert qu’une autre plaie.

Et maintenant?

Getty Images via AFP

Pourquoi, après ce constat dévastateur, j’ose encore vous perler d’espoir, chers mordus des Jets?

Parce que votre club a du chien. Pas à peu près! On l’a bien constaté lundi soir quand vos J-E-T-S ont renversé les Bills malgré la lourdeur accablante de la chute de Rodgers. La défense n’arrête jamais et vous garantit presque d’être dans le coup à tous les matchs. Cette victoire était diablement méritée.

Je sais, vous vous attendiez à plus cette année. Je sais aussi que renouer avec Zach Wilson au lieu de Rodgers, c’est comme si vous aviez hâte de vous présenter au plus sublime repas de votre vie et qu’on l’accompagnait d’une bouteille de Nicolas Laloux.

Devant pareille tragédie, on ne peut que prendre une bonne gorgée en se bouchant le nez. Comme vous l’avez fait si souvent depuis toutes ces années.

Le problème, c’est qu’on ne sait pas si l’invitation à la grande table vous reviendra l’an prochain. Le plus difficile à encaisser dans l’histoire, c’est que Rodgers a 39 ans et que sa blessure au tendon d’Achille nécessitera une longue réadaptation.

En fier compétiteur extatique de sa nouvelle idylle avec les Jets, Rodgers pourrait fort bien décider de revenir en 2024. Sera-t-il le même joueur? C’est loin d’être une certitude.

En attendant, il faudra un vétéran pour épauler Zach Wilson, mais les options intéressantes sont rares. Il y a un retraité du nom de Tom Brady, mais il ne poserait jamais un geste aussi blasphématoire à l’égard de sa flamme éternelle, les Patriots.

Les Jets peuvent néanmoins mettre fin à la disette sans séries, mais ce sera de peine et de misère avec une brigade défensive mordante. Ce ne serait pas grâce à Zach Wilson, mais malgré lui. C’est là où la blessure de Rodgers fait si mal et je saigne avec vous.

Ah, et j’oubliais presque, dans tout ce branle-bas-de-combat, de vous parler de l’autre équipe de football de New York, les Giants. Faut dire qu’après leur honteuse performance, ils n’en valent vraiment pas la peine.

MA PRÉDICTION POUR JEUDI : Vikings 23 Eagles 31

Un deuxième choix

L’un des éléments qu’il ne faut pas oublier en ce qui concerne la blessure qui met fin à la saison d’Aaron Rodgers, c’est qu’il est maintenant officiel que les Packers recevront un choix de deuxième ronde dans l’échange avec les Jets. Si Rodgers avait pris part à au moins 65% des jeux offensifs des Jets, ce choix en serait devenu un de première ronde. S’il y a une mince consolation pour les Jets, elle se trouve là.

Revoilà Chris Jones

Les Chiefs pourront finalement miser sur leur as plaqueur Chris Jones, qui fait assurément partie des trois meilleurs joueurs de l’équipe. Après une longue grève, Jones a signé un pacte d’une saison qui peut lui rapporter jusqu’à 25 millions avec des bonis de performance. Le fait demeure que l’équipe et lui n’ont jamais réussi à s’entendre sur un pacte à long terme et qu’il pourrait fort bien quitter l’hiver prochain. Les Chiefs jouent avec le feu.

Duo de feu

Les Dolphins ont fait écarquiller des yeux avec leur victoire de 36-34 face aux Chargers. Leur attaque a été diabolique. Tua Tagovailoa a accumulé 466 verges par les airs, la quatrième meilleure performance pour un quart-arrière dans l’histoire pour un match d’ouverture. Tyreek Hill a quant à lui amassé 215 verges, le troisième plus haut total pour un receveur.