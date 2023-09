Cyberintimidation: Voici comment protéger les enfants lorsqu’ils naviguent sur internet

Des enfants de plus en plus jeunes circulent sur le net et ils peuvent faire face à de la cyberintimidation, un phénomène qui leur est souvent inconnu. Voici comment protéger votre enfant.

La cyberintimidation peut prendre plusieurs formes et se dérouler dans plusieurs contextes, comme le clavardage, les courriels, les réseaux sociaux, les textos et même les jeux en ligne.

Elle peut se manifester sous forme de moqueries, de messages blessants, menaçants ou humiliants et même sous forme de vidéos ou «memes».

«Puisque la cyberintimidation se produit par le biais de la technologie, elle évolue constamment», a souligné Sécurité publique Canada sur son site web.

Voici six choses que les parents peuvent faire pour prévenir des situations de cyberintimidation à leur enfant :

1. Ouvrir le dialogue: parler de cyberintimidation avec eux

La première étape pour protéger les enfants contre la cyberintimidation, c’est de parler avec eux du phénomène. Ainsi, en leur expliquant les enjeux que ça englobe et en ouvrant le dialogue, ces derniers seront plus enclins à se confier en cas de besoin.

Surtout, il faut éviter de leur passer un interrogatoire et les rassurer, en leur précisant qu’ils ne perdront pas «leur accès aux médias sociaux ou leur temps en ligne», a indiqué l’organisme fédéral.

2. Savoir ce que les jeunes font sur le web

Pour pouvoir aider les jeunes et s’assurer qu’ils utilisent le web de façon sécuritaire, il est important de connaitre leurs habitudes en ligne – les sites qu’ils visitent, les jeux qu’ils jouent, les applications qu’ils utilisent. Ceci permet au parent de comprendre le monde virtuel qui est en constant changement.

3. Établir des règles pour assurer une navigation sécuritaire sur le net

Instaurer des règles de bases simples pourra aider les enfants à se protéger des dangers de la cyberintimidation. L’activation des réglages de confidentialité et la création de mots de passe robustes protégeront les jeunes des risques de cyberintimidation et de piratage. De plus, les parents peuvent demander à leurs enfants de leur donner leurs mots de passe, mais ne les utiliser qu’en cas d’urgence.

«Dites à votre enfant que vous pourriez intervenir en cas d’inquiétude. Expliquez-lui que c’est votre responsabilité de vous assurer qu’il est bien protégé et que si vous croyez qu’il court des risques, vous pourriez surveiller ses activités en ligne», a également recommandé Sécurité publique Canada.

4. Apprendre aux enfants comment agir en ligne

Il faut savoir qu’échanger en ligne avec des amis n’est pas une activité sans risque. Ainsi, apprendre aux enfants les comportements à adopter pour assurer une navigation sécuritaire est un aspect important pour leur permettre de prendre les bonnes décisions.

5. Savoir comment réagir

La cyberintimidation étant un phénomène peu connu par les enfants, ces derniers ne savent pas toujours comment y faire face. Donc, leur expliquer quoi faire dans les différentes situations peut les aider à éviter le pire.