Drew Barrymore critiquée pour avoir repris le tournage de son talk-show malgré la grève

L’actrice Drew Barrymore a été sévèrement montrée du doigt par les grévistes après avoir repris l’enregistrement de son talk-show, lundi.

Plusieurs scénaristes en grève ont manifesté lundi devant les studios de CBS, à New York, pour s’opposer à la reprise des tournages de l’émission, selon un article publié dans The Hollywood Reporter.

Rappelons que les enregistrements de la plupart des talk-shows américains sont à l’arrêt depuis quatre mois parce que leurs scripteurs sont en grève depuis le 2 mai dernier.

Dans un message publié sur son compte Instagram, Drew Barrymore a assuré que son talk-show ne ferait pas appel à des scripteurs membres de la Writers Guild of America (WGA) et que les règles des deux grèves qui paralysent présentement Hollywood (celle des scénaristes et celle des acteurs) seraient respectées pendant les tournages.

Elle a aussi rappelé qu’elle avait refusé d’animer les MTV Movie & TV Awards, en mai dernier, en signe de soutien pour les membres de la WGA.

«J’ai fait le choix de ne pas participer aux MTV, film and television awards parce que j’étais l’animatrice et qu’il y avait un conflit direct avec ce que la grève dénonçait, c’est-à-dire les studios, les plateformes de lecture en continu, le cinéma et la télévision, a écrit l’actrice et animatrice.

«C’était aussi la première semaine de la grève, j’ai donc fait ce que je pensais qu’il fallait faire à ce moment-là pour être solidaire avec les scénaristes. Et pour être claire, notre talk-show s’est achevé le 20 avril, nous n’avons donc pas eu à l’arrêter. Cependant, je fais également le choix de revenir pour la première fois dans cette grève pour notre émission, qui porte peut-être mon nom, mais c’est plus important que moi.»

La diffusion de The Drew Barrymore Show reprendra le 18 septembre. Les dirigeants de la WGA ont encouragé leurs scénaristes à rejoindre le piquet de grève devant le CBS Broadcast Center, où l’émission est tournée, le jour de l’enregistrement.

Drew Barrymore n’est pas la première star hollywoodienne à se faire accuser d’enfreindre les règles imposées par le syndicat des acteurs et des scénaristes pendant les grèves. Il y a deux semaines, l’actrice et chanteuse Selena Gomez avait été pointée du doigt après avoir publié une photo sur Instagram de la série Only Murders in the Building alors que les règles interdisent aux membres du syndicat des acteurs américains de faire la promotion de leur travail dans les médias et sur les réseaux sociaux pendant la grève. La publication avait été rapidement effacée.

– Avec Cover Media