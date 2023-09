Face à une demande en forte croissance, les services d’entraide de la Rive-Sud se regroupent

Les services d’entraide du Grand Lévis doivent faire face à une augmentation des demandes des ménages et c’est pourquoi ils lancent une nouvelle campagne, Le Sac Rose, afin de sensibiliser les donateurs et la population à leur mission.

Alors que les grues s’élèvent à l’horizon, on pourrait croire que la population de la Rive-Sud est épargnée par les difficultés économiques que rencontrent de plus en plus de ménages québécois.

Or, cette perception est tout à fait fausse, affirme Sylvie Leblanc, directrice du service d’entraide de St-Jean-Chrysostome. Un nombre grandissant de ménages de la classe moyenne frappe à la porte des organismes d’entraide pour se nourrir, s’habiller et obtenir de l’écoute.

«Le problème qu’on vit souvent, c’est qu’avant d’arriver chez nous, ça fait longtemps que leur situation perdure et c’est beaucoup plus long à rattraper», dit-elle.

«On rencontre beaucoup de familles de la classe moyenne et des immigrants. Les salaires ne suffisent plus et les dépenses augmentent toujours. C’est souvent des familles avec plusieurs enfants.»

Le centre d’entraide qu’elle dirige vient en aide à près de 220 personnes et chaque semaine, de nouveaux visages demandent de l’aide parce que les gens n’y arrivent tout simplement plus.

Se faire connaître

Plusieurs services d’entraide dépendent des dons du public et d’organismes comme Moisson Québec. Étant donné que les besoins sont grandissants, les onze services d’entraide de la Rive-Sud, incluant le comptoir alimentaire Le Grenier et le Magasin général de la Société Saint-Vincent-de-Paul, unissent leur voix en lançant une nouvelle campagne Le Sac Rose, pour mieux se faire connaître des donateurs publics et privés.

«C’est important que les gens sachent que ce qu’ils donnent est remis dans leur communauté et non exporté ailleurs ou vendu à un prix qui n’est pas possible», a fait part Mme Leblanc.

Avec le coût de la vie qui n’a pas cessé d’augmenter ces dernières années, les gens consomment moins, dit-elle, ce qui fait qu’en fin de compte les dons de vêtements, par exemple, risquent de diminuer, ce qui n’est pas sans créer d’inquiétude. Pour les services d’entraide, qui comptent sur leurs friperies afin de générer des revenus pour acheter des denrées, cela pourrait très bien avoir un impact.

La nouvelle campagne Le Sac Rose sera lancée le 12 septembre.

«La question n’est pas s’il y a trop d’organismes. Les gens, qui ont faim et qui ont des besoins particuliers, veulent trouver de l’aide à proximité», a poursuivi Mme Leblanc.

«Nous sommes nécessaires, mais nous devions nous regrouper pour nous faire connaître. C’est plus ça», a-t-elle ajouté.

Certains services d’entraide du Grand Lévis existent depuis plus de quarante ans. Le Sac Rose vise à les aider à sortir de l’ombre aux yeux du public pour mieux les soutenir dans leur mission.