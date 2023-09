Faute médicale: comment se protéger?

Lorsqu’on pénètre dans la salle d’attente d’un hôpital, on s’attend à en sortir complètement guéri, ou presque. On ne s’attend certainement pas à perdre la vie à cause d’une erreur médicale. Pourtant, même les médecins peuvent se tromper. Voici quelques réflexes à adopter si vous pensez être victime d’une faute médicale.

• À lire aussi: Un patient décède après avoir reçu 5 fois la dose prescrite

• À lire aussi: Maladie de Lyme: la douleur de perdre un proche

• À lire aussi: Privé en santé: le dossier d’une patiente du CHUM transféré sans son consentement

Au micro de Yasmine Abdelfadel, via QUB radio, l’avocat spécialisé en responsabilité civile médicale, Me Patrick Martin-Ménard, rappelle quelques astuces qui peuvent faciliter le processus judiciaire en cas d’erreur médicale.

Écoutez l’entrevue de Me Martin-Ménard au micro de Yasmine Abdelfadel via QUB radio pour les connaître.

Selon lui, il faut d’abord pouvoir prouver plusieurs choses avant d’entamer des poursuites. C’est ce qu’on appelle «le fardeau de la preuve».

«Il faut prouver qu’il y a eu faute médicale par le médecin, l’infirmière ou le personnel médical, explique-t-il. Il faut aussi prouver que la personne a subi des dommages.»

Pour ce faire, plusieurs réflexes peuvent être adoptés lorsqu’une erreur est soupçonnée.