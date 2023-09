Féminicide à Valleyfield: l’accusé aurait poignardé sa conjointe 119 fois

Un livreur de pizza de Valleyfield qui consommait de la cocaïne pendant ses quarts de travail aurait tué sa femme de 119 coups de couteau dans leur résidence avant de se livrer lui-même à la police, en novembre 2019.

«Linda Lalonde était assise à la table, dos à son mari. Il lui a dit de fermer les yeux, qu’il avait une surprise pour elle. Il a pris un couteau dans un bloc — le plus gros couteau — et lui a donné un premier coup dans le dos. L’autopsie révèle 119 plaies faites avec un objet piquant et tranchant», a résumé Me Hélène Langis, procureure de la Couronne dans son exposé introductif.

Le procès devant jury de Stéphane Massé s’est ouvert ce matin au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield. L’homme de 41 ans est accusé du meurtre de sa femme Linda Lalonde, qui était âgée de 49 ans, dans leur résidence de la rue Verner.

Ce jour-là, Massé s’est ensuite présenté lui-même dans un poste de policier de Montréal en disant qu’il venait se rapporter, car il avait «tué sa conjointe».

Lors d’un interrogatoire filmé, il aurait tout avoué, a fait savoir Me Langis au jury, qui aura d'ailleurs l’occasion de le visionner au cours du procès.

«Vous allez apprendre de la bouche de monsieur Massé ce qui s’est passé dans les heures avant et après le meurtre de Linda Lalonde», a précisé la procureure de la Couronne, qui fait équipe avec Me Lili Prévost-Gravel.

