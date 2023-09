Festival d’été de Québec: what the fuzz?

On connaît maintenant le nom de la nouvelle salle de spectacle qui va ouvrir ses portes en 2024, sur la rue Saint-Joseph, à Québec.

Vous savez, là où il y avait Le Cercle, dans le faubourg Saint-Roch, l'un des plus anciens quartiers de Québec?

Dans ce joyau de l’Amérique du Nord française, la salle de spectacle s’appellera... roulement de tambour... ou plutôt drum roll... GRIZZLY FUZZ.

Ah, un nom bien de chez nous!

DE KESSÉ?

Quoi? Ça vous choque que l’équipe derrière le Festival d’été de Québec donne un nom anglais à une salle dans la capitale nationale alors qu’on se bat depuis 400 ans pour faire vivre le fait français en Amérique?

Mon Dieu que vous êtes dépassé! En 2023, faut faire le «fuzz» pour faire le «buzz».

Vous me direz que Grizzly Fuzz est le nom d’un accessoire de musique, plus précisément d’une pédale de distorsion pour guitare. On l’a échappé belle. Ça aurait pu être d’autres noms d’accessoires d’instruments de musique: Skyscraper Fuzz, Fuzzly Bear, Big Muff, Artisanal Cheese Fuzz, Honey Badger Octave Fuzz et mon préféré (ou, devrais-je dire, mon pref), IdiotBox Effects MK Fuzz Drive.

C’est que le nom de la salle a été choisi après une belle séance de remue-méninges dans l’équipe (quoique j’imagine qu’on a plutôt parlé de brainstorm).

Voici ce que Louis Bellavance, le vice-président Contenu et Direction artistique de BLEUFEU, a confié à Radio-Canada: «On voulait quelque chose qui allait donner l'impression d'adhérer avec la clientèle du quartier, avec la musique et avec le talent émergent parce qu'évidemment le Grizzly Fuzz va se concentrer là-dessus».

La clientèle du quartier Saint-Roch parle anglais? Elle est incapable de comprendre un nom de salle de spectacle in French? Le talent émergent, ça veut dire les jeunes, et les jeunes ça signifie better in English?

Mais ce n’est pas parce que Grizzly Fuzz est le nom d’une pédale de guitare électrique qu’on n’y jouera que du rock. Voici encore Louis Bellavance: «On veut être présent pour les artistes à tous les moments de leur parcours. Musicalement, ça peut aller dans toutes sortes de directions. Le nom n'est pas annonciateur d'un style de musique, mais plus d'une attitude».

Une attitude? Grizzly Fuzz, c’est une attitude? Baveuse, irrévérencieuse, irrespectueuse?

Si ce n’était que le nom de la salle, ce serait une chose, mais l’amour de l’anglais se reflète aussi dans le reste de l’organisation.

Tapez grizzly.com et vous allez être accueilli par le message suivant: «Si tu t'es ramassé·e ici, c'est que t'as vu que quelque chose s'en venait et que t'as voulu en savoir plus! Remplis le formulaire et on t'update dès qu'on a du nouveau pour toi au sujet du Grizzly Fuzz».

On t’UPDATE???? Allô. On te tient à jour, on t’informe, on te tient au courant.

C’est bien beau, utiliser l’écriture inclusive (ramassé.e), mais avant de rajouter des points médians et des e partout, «tu» pourrais peut-être commencer par ouvrir un dictionnaire.

ENOUGH IS ENOUGH

Sur son tout nouveau compte Instagram, Grizzly Fuzz se présente ainsi: «Ta nouvelle salle de spectacle pref».

Moi, mon «pref», c’est quand des créatifs se fendent le derrière pour trouver un nom de lieu culturel en français.