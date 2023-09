Festival littéraire Québec en toutes lettres: une 14e édition bien remplie

Plusieurs écrivains et poètes reconnus, dont l’actrice Louise Portal et l’écrivain français François-Henri Désérable (Grand Prix du roman de l’Académie française) font partie de la programmation de la 14e édition du festival littéraire Québec en toutes lettres, qui aura lieu à Québec du 12 au 22 octobre. Des spectacles, des rencontres, des performances et des arts publics seront présentés en divers endroits.

La 14e édition du festival est portée par un vers de l’autrice et poète Nicole Brossard, «nous sommes plusieurs avec un surplus de mémoire à rêver». Elle coïncide aussi avec la venue de représentant.e.s des villes littéraires UNESCO.

Une trentaine d’artistes seront réunis à la Place D’Youville pour le spectacle d’ouverture Multivox, qui s’articulera autour de poèmes de 23 auteurs.trice.s de villes littéraires UNESCO.

Parmi les autres performances, le spectacle Lettres biologiques, amours interdites mettra en vedette Yanick Villedieu, qui relatera la correspondance soutenue entre le frère Marie-Victorin et Marcelle Gauvreau. Une autre performance littéraire inspirée de l’œuvre célèbre d’Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer, sera aussi présentée.

Les rencontres et les tables rondes, toujours très appréciées, seront également proposées. Nicole Brossard, Caroline Dawson, Jean Sioui et l’écrivain français François-Henri Désérable seront présents. Louise Portal animera un atelier d’écriture épistolaire au Monastère des Ursulines. Plusieurs autres activités seront présentées dans les parcs, les bibliothèques et les espaces publics.

«Pendant onze jours, la littérature investira à nouveau l’espace public pour une promenade dans les imaginaires des artistes invité.e.s. Avec des propositions accessibles et variées, nous convions toutes et tous à poser un regard curieux et poétique sur le monde et le territoire qui nous entourent», a commenté Valérie Lambert, directrice de la Maison de la littérature.