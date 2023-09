Hockey: Un goon était épuisé de se battre au Québec

Longtemps l’un des favoris des Québécois dans la Ligue nord-américaine de hockey, Jon Mirasty a avoué que c’était parfois de la folie de jeter les gants au sein de ce circuit dans les années 2000-2010.

• À lire aussi: Les bagarres finalement interdites dans la LHJMQ

«C’était vraiment spécial. J’adorais me battre, vous le savez, a lancé Mirasty aux gars du populaire balado Spittin’ Chiclets en cette première de la saison, mercredi. Mais c’était parfois trop pour moi. Souvent, c’était combat après combat après combat. Il y avait tellement de bagarreurs. La quantité était là, mais peut-être un peu moins la qualité.»

Le Saskatchewanais de 41 ans, qui a environ 260 duels derrière la cravate, dont deux en matchs présaison dans la Ligue nationale selon le site Hockeyfights.com, a connu sa saison la plus «productive» en 2006-2007 en jetant les gants 39 fois avec le Mission de Sorel-Tracy.

Repêché par Sorel-Tracy

Si Mirasty s’est retrouvé à Sorel-Tracy en 2004-2005, c’est parce qu’il n’a pas pu participer au camp des Blackhawks de Chicago en raison du lock-out dans la LNH. Il a donc atterri dans la East Coast Hockey League (ECHL) à Greenville.

«J’ai détesté ça. J’avais joué à Bakersfield dans un bel aréna, rempli de partisans qui m’aimaient, a raconté le coloré personnage à la coupe mohawk. Et là, il y a cette équipe du Québec qui m’appelle pour m’annoncer qu’on m’avait repêché. Je me suis demandé qui pouvait bien vouloir me sélectionner!»

«On m’a dit qu’on me donnerait 2000$ par semaine et que je n’aurais à rien payer, a-t-il poursuivi. J’aurais pu faire plus d’argent à Greenville, mais j’ai décidé d’aller au Québec pour m’amuser.»

Un circuit talentueux

Mirasty a rappelé aux animateurs, les anciens joueurs Paul Bissonnette – contre qui il s’est déjà battu dans la Ligue américaine (LAH) - et Ryan Whitney, ainsi qu’au blogueur Brian McGonagle que la LNAH n’était pas seulement une ligue de pugilistes, et c’est encore moins le cas aujourd’hui.

«À ma première saison là-bas, il y avait des gars qui avaient joué dans la LNH et la LAH dans le top 6 de chaque équipe. La troisième unité était composée d’anciens de la LAH qui pouvaient marquer et brasser, tandis qu’il y avait des pièces d’hommes de 6 et 7 po et 280 lb sur la dernière ligne. À l’époque, les équipes de la LNAH auraient écrasé celles de la ECHL», a affirmé le goon de 5 pi et 10 po.

Myrasty a livré des batailles mémorables contre Joël Thériault et Steve Bossé notamment lors de ses trois séjours au Québec, dont le dernier remonte à 2017-2018 avec les Draveurs de Trois-Rivières.

Bonus

«Nasty» a également évoqué des anecdotes survenues en Russie, mais son passage dans la Belle Province n’a pas été en reste.

«À un moment donné, on me remettait un bonus de 3000$ par semaine. Le gars qui venait me porter l’enveloppe me demandait de compter devant lui et de signer un papier, parce qu’il ne voulait pas être dans le trouble si je disais que je n’avais pas reçu l’argent», a relaté celui qui voyageait en avion presque chaque semaine entre la Saskatchewan et le Québec afin de disputer deux matchs avec Sorel-Tracy.

Maintenant, il joue pour le plaisir à la maison avec son fils Triston, 20 ans. Il s’implique auprès de sa communauté crie et a entamé une carrière d’acteur dans la série Shoresy, le salaud du hockey.