Jolin-Barrette n’a pas commis de manquement à l’éthique en nommant un ami juge

Le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette n’a pas commis de faute en procédant à la nomination d’un ami personnel à la fonction de juge à la Cour du Québec, a conclu la Commissaire à l’éthique dans un rapport d’enquête rendu public mardi.

Au terme de son enquête, la commissaire Ariane Mignolet a blanchi le ministre Jolin-Barrette qui a nommé un ami de longue date, Charles-Olivier Gosselin, à la fonction de juge de la Cour supérieure du Québec.

Selon elle, la recommandation du ministre s’est faite uniquement sur la base de la compétence de M. Gosselin ainsi que sur l’évaluation contenue dans le rapport du comité de sélection.

«En effet, même si le Ministre et le juge Charles-Olivier Gosselin sont de bons amis, la preuve révèle que le Ministre ne s’est pas écarté du processus établi et a suivi les règles claires et explicites concernant son rôle en tant que ministre de la Justice», a souligné le bureau de la commissaire dans une communication écrite.

Mme Mignolet conclut également que «le curriculum vitae du juge et les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête démontrent que celui-ci détient les compétences requises pour occuper cette fonction».

Pouvoir de déléguer

Néanmoins, la commissaire invite le gouvernement Legault à réfléchir à l’implantation d’un mécanisme qui permettrait aux ministres de déléguer leur pouvoir de recommandation lorsqu’il est question de nommer un proche, afin d’éviter les «conflits d’intérêts réels ou apparents».

« Lorsqu’il y a présence d’un lien de proximité significatif entre une députée ou un député et la personne dont les intérêts auraient été favorisés de manière abusive, il est d’autant plus important que l’analyse des autres facteurs ne soulève aucun doute et ne révèle aucun écart quant à la conduite d'un parlementaire et au processus suivi », a-t-elle souligné, en précisant également que toute future analyse d’une situation impliquant les proches des parlementaires tiendra compte de cette orientation.

