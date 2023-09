Josh Duhamel et Audra Mari attendent leur premier enfant

Carnet rose pour Josh Duhamel et Audra Mari !

Lundi (11 sept. 23), la star de Shotgun Wedding et l'ancienne Miss Monde ont révélé dans une publication commune sur Instagram qu'ils attendaient un bébé. Ils ont sous-titré une photo d'échographie : « Bébé Duhamel arrive bientôt ».

L'acteur est le père d'Axl, 10 ans, né de son union avec son ex-femme Fergie. La chanteuse des Black Eyed Peas et lui ont mis fin à leur mariage au bout de huit ans en septembre 2017.

Josh Duhamel et Audra Mari ont commencé à se fréquenter en 2018 et se sont mariés lors d'une cérémonie dans le Dakota du Nord en septembre 2022. « C'est une fille très gentille, a-t-il déclaré à Access après les fiançailles du couple. Des intérêts très similaires : nous venons du Dakota du Nord. Nous aimons la vie sur le lac. Elle a une cabane non loin de la mienne. Nous sommes tout simplement fait l'un pour l'autre. C'est une personne extraordinaire. »

Audra Mari a célébré son premier anniversaire de mariage dans ses Stories Instagram la veille de l'annonce de sa grossesse. « Bonne année mon amour. Tu es tout simplement le meilleur. Je t'aime tellement », a-t-elle écrit sur une photo du couple ensemble. « Joyeux premier anniversaire, mon chéri. Oh, comme j'ai prié pour toi », a-t-elle ajouté.