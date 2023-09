Kate Middleton n'aime pas perdre... surtout au «beer pong»

Catherine, princesse de Galles, a parlé de sa nature compétitrice lors d'une apparition dans le podcast The Good, The Bad, & The Rugby aux côtés du prince William, de la princesse Anne et du gendre de celle-ci, l'ancien joueur de rugby Mike Tindall.

Ce dernier a en effet révélé que la future reine d'Angleterre était une adepte du tennis de table et de son autre version, le beer pong, dont elle prend les parties très au sérieux. « Je ne vais pas dire que tu es très compétitrice », a plaisanté Mike Tindall, ce qui a incité Catherine à répondre sarcastiquement : « Je ne suis pas du tout compétitrice ». Et Mike Tindall d'ajouter : « Je l'ai vue jouer au beer pong ! »

Kate Middleton a ensuite révélé dans le podcast qu'elle et son mari n'avaient jamais « réussi à terminer une partie » de ping-pong ensemble, expliquant que « cela devient un défi mental entre nous deux ». Le prince de Galles a confirmé que leurs parties se résumaient à « qui peut surpasser le mental de l'autre ».

La princesse Anne a indiqué dans l'émission que la nature compétitrice de la princesse de Galles avait « très légèrement » déteint sur les trois enfants du couple royal : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

« Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ils ont tous des tempéraments très différents », a déclaré Catherine Middleton à propos de ses enfants. « Ils grandissent et s'essaient à différents sports. Ils sont évidemment encore très jeunes... Il faudra voir comment ils grandissent et se développent. »

La princesse Charlotte, âgée de huit ans, a commencé à jouer au football et au rugby, une grande fierté pour sa mère. « Charlotte pratique ces deux sports maintenant, et c'est vraiment bien de voir des jeunes, en particulier des filles, pratiquer ce type de sports », a confié Kate Middleton.

La princesse de Galles s'est rendue en France pour assister au premier tour de la Coupe du monde de rugby samedi (9 sept. 23), au cours duquel l'équipe nationale d'Angleterre s'est imposée face à l'Argentine. Kate Middleton est la marraine de la Rugby Football Union et de la Rugby Football League.