La retraite et un retour à Vegas pour ce défenseur

Après 15 saisons chez les professionnels, dont une décennie complète dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le défenseur Nick Holden a annoncé mardi sa retraite.

L’homme de 36 ans s’est rapidement trouvé une nouvelle occupation, puisqu’il a été engagé par son ancien club, les Golden Knights de Vegas, pour tenir un rôle dans le département du développement des joueurs. Il travaillera avec les espoirs de l’équipe, particulièrement les arrières.

Holden a passé trois campagnes dans la ville du vice, entre 2018 et 2021. Il avait ensuite été envoyé aux Sénateurs d’Ottawa en retour de l’attaquant Evgenii Dadonov.

«Nick était grandement respecté par l’état-major, ses coéquipiers et les entraîneurs durant son passage de joueur avec les Golden Knights. Il remplit un rôle important pour le développement de nos joueurs et travaillera non seulement avec nos espoirs repêchés, mais aussi nos jeunes professionnels avec les Silver Knights d’Henderson.»

Jamais repêché, Holden a d’abord joint les rangs du Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine, après son stage junior. Au bout de cinq ans dans les mineures, il a véritablement fait le saut dans la LNH en 2013-2014, avec l’Avalanche du Colorado.

Il a disputé 654 matchs et amassé 178 points dans le circuit Bettman, portant aussi l’uniforme des Blue Jackets de Columbus, des Rangers de New York et des Bruins de Boston.