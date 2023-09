Le gouvernement Legault prié de retourner les terres de Rabaska en zone agricole

Le ministre de l'Agriculture a été interpellé mardi par un agriculteur qui le presse d'agir pour le retour en zone agricole des terres de Rabaska. C'est au gouvernement et au premier ministre de «prendre le taureau par les cornes» et de régler ce dossier, affirme Jean Gosselin.

«Aujourd'hui, c'est plus le projet Rabaska qui est là. Vous allez au conseil des ministres, vous convainquez vos collègues et on va régler ça. Ce qu'on dit : prendre le taureau par les cornes, monsieur le ministre. Prenez-le bien!»

C'est en ces mots que le fondateur de la ferme biologique des Ruisseaux à Lévis, Jean Gosselin, a interpelé André Lamontagne, mardi. L'agriculteur accueillait le ministre et son collègue de l'Environnement, Benoit Charette, sur sa propriété, pour une annonce sur une injection supplémentaire de 9 millions $ dans un programme qui aide les agriculteurs à se brancher au réseau électrique triphasé pour accélérer leur transition énergétique d'ici 2026.

Stéphanie Martin

Dans son discours, le ministre Lamontagne a fait un plaidoyer pour la protection du territoire agricole. «Je vous entends et je comprends très bien d’où vous venez. Soyez assuré que je suis un allié là-dedans», a-t-il adressé à l'attention de Jean Gosselin, qui se bat depuis des années pour la réintégration des terres de Rabaska au sein du giron agricole.

Terres pas publiques

Mais le reste du message n'a pas convaincu M. Gosselin. M. Lamontagne a affirmé que le gouvernement était menotté parce que les terres de Rabaska n'appartiennent pas au gouvernement. «Ça ne m'a pas convaincu. La zone agricole, ça n'a rien à voir avec la propriété des terres. [...] M. Lamontagne a peut-être encore des choses à aller valider.»

M. Gosselin croit que le premier ministre, François Legault, doit s'en mêler, car il y a selon lui «urgence» avec l'acquisition possible des terres par le Port de Québec, une société fédérale. «On va tomber dans la même dynamique que ce qu'on vit de l'autre bord avec les poussières rouges.»

Il réclame un décret du gouvernement pour que les terres soient réincluses. «Le ministre mentionne qu'il est un allié. M. Lamontagne a un grand patron et il est interpellé. Il y a une responsabilité du premier ministre de faire le ménage là-dedans et de dire qu'il faut le faire parce qu'il y a eu une injustice et il faut rectifier les faits et remettre les terres en territoire agricole.»

«Aucun projet» de gaz naturel à Lévis

Par ailleurs, le ministre Charette a affirmé qu'«aucun projet» d'usine de gaz naturel liquéfié n'est présentement à l'étude dans son ministère. M. Charette réagissait à la nouvelle qu'un promoteur fait du lobbyisme pour implanter une telle usine à Lévis et a rencontré la Ville de Lévis et le ministre Pierre Fitzgibbon.

«Il n'y a aucun projet qui a été présenté au ministère à cet effet-là», a martelé M. Charette, parlant d'une situation «théorique» qu'il ne pouvait commenter. Il a rappelé qu'une procédure d'évaluation environnementale doit s'appliquer à tout projet.

«Si on parle de gaz naturel liquéfié, la dernière expérience qu'on a en tête au Québec, c'est le projet qui était en développement sur le côté du Saguenay–Lac-Saint-Jean. C'est un projet qui ne s'est pas qualifié, qui n'a pas reçu les approbations environnementales nécessaires et qui a tout simplement été abandonné par les promoteurs.»