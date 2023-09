Le hockey mineur connaît un regain au Québec

La pandémie n’a pas ménagé le hockey, mais l’intérêt des jeunes pour notre sport reprend du poil de la bête tandis que Hockey Québec observe une hausse d’inscriptions.

En date du 31 août 2023, l’organisme a constaté une croissance de 9,7% des inscriptions au hockey mineur sur 2022. On note aussi une hausse de 2,1% par rapport à la saison 2019-2020, soit avant la pandémie. Pour le moment, on parle en pourcentage, puisque les chiffres ne sont pas définitifs.

Le directeur général de la fédération, Jocelyn Thibault, reconnaît que le hockey revient de loin. Il s’en réjouit.

«Si on recule depuis 2008 environ et jusqu’en 2019, on a eu environ 13% de décroissance. On était à autour de 100 000 joueurs par année jusqu’en 2016. Le creux est arrivé en 2019 avec 87 000 inscriptions.

«On est super contents de la hausse et on a longtemps hésité avant de partager cette information. On veut être prudents, mais on l’a fait pareil parce qu’on est confiants que la tendance va se maintenir.»

Boom

On est en plein boom d’inscriptions alors que les associations de hockey mineur amorcent leurs activités cette semaine.

«Bon an, mal an, il y a entre 1000 et 1200 joueurs qui s’inscrivent quotidiennement en juillet et août et en septembre, on ajoute de 10 000 à 12 000 joueurs et joueuses pour le mois», explique Jocelyn Thibault.

«Le hockey a tellement été égratigné et malmené que les bonnes nouvelles, il faut les partager», estime Thibault.

Les associations ressentent pour la plupart un effet plus ou moins modéré de cette hausse d’intérêt. Les Braves d’Ahuntsic n’ont pas de hausse significative, mais c’est différent dans l’ouest de l’île et plus à l’est.

«Dans le cas de Pierrefonds et du Lac-Saint-Louis, on observe une hausse de 3 à 5%, mais les calculs ne sont pas définitifs», explique Glen Maxheleau, qui est président de Hockey Pierrefonds en plus de siéger au conseil de l’association régionale Hockey Lac-St-Louis.

«On est déjà à 500 jeunes alors qu’on en avait 570 en 2022, on va donc avoir une hausse. Le seul problème, c’est qu’on se demande si on aura assez de bénévoles pour faire toutes les équipes», mentionne Angelo Loffredi, qui est président de Hockey Mineur Rosemont Petite-Patrie.

Dur à expliquer

Dans un contexte économique difficile, Hockey Québec s’explique encore mal cette recrudescence de popularité.

«C’est difficile à dire avec certitude pour le moment, mais on ose croire que les efforts que nous avons faits depuis deux ans commencent à porter fruit», lance Thibault avec enthousiasme.

«Blague à part et à notre avis, les efforts qu’on fait en matière de protection de l’intégrité, de changement de ton, les initiatives locales de nos régions et des associations de même que notre changement d’état d’esprit afin de mettre l’expérience client [expérience sportive] au premier plan sont probablement des éléments qui contribuent.

«On est toujours en analyse continue de tout ça. C’est important de bien comprendre les raisons.»

Hockey scolaire

Les résultats de Hockey Québec ne tiennent pas compte du hockey scolaire parce que celui-ci est géré par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). La popularité du hockey scolaire peut parfois causer certains maux de tête aux plus petites associations.

«La migration de plusieurs joueurs vers le scolaire a des impacts dans les régions et parfois c’est plus difficile de faire des équipes adéquates. Ç’a aussi un impact sur les finances des associations», explique Jocelyn Thibault.

«En même temps, c’est l’fun de voir que le hockey associatif est sur le rebond», ajoute-t-il.

La fin de la double inscription, qui permettait aux joueurs civils de jouer dans certaines divisions scolaires, va également modifier le portrait, mais il est encore trop tôt pour connaître les effets de la mesure qui entre en vigueur cette saison.