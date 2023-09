Le vaccin mis à jour de Moderna approuvé par Santé Canada

Le vaccin de Moderna capable de protéger les Canadiens contre le variant XBB.1.5 de la COVID-19 vient d’être approuvé par Santé Canada.

Le vaccin Spikevax est approuvé pour les personnes de 6 mois et plus.

«L’innocuité et l’efficacité chez les enfants de moins de 6 mois n'ont pas encore été démontrées», informe Santé Canada.

Le gouvernement du Québec ira d’ailleurs de l’avant avec une campagne de vaccination contre la COVID, dès l’automne.

Santé Canada examine également activement la demande d'homologation de Pfizer-BioNTech pour son vaccin contre la COVID-19 qui cible aussi le sous-variant XBB.1.5 d'Omicron pour les personnes de six mois et plus.

En outre, Santé Canada a reçu une demande d'homologation de Novavax pour son vaccin qui cible le même sous-variant d'Omicron, pour les personnes de 12 ans et plus.