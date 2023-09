Services publics: une chance qu’on a les syndicats!

L’affrontement se profile dans les négociations du secteur public. Pour plusieurs, c’est le grand cirque qui recommence et ils en imputent la faute aux syndicats.

Pour les travailleurs, c’est le ras-le-bol face à un employeur qui les respecte de moins en moins en leur faisant des offres ridicules et en les immergeant de réformes dont l’inefficacité est prévisible.

Si ça craque de partout, ce n’est pas à cause des syndicats. C’est l’État qui saccage les services publics pour se justifier d’en céder une large part au secteur privé.

Conventions collectives

Certains laissent croire que les conventions collectives sont la source de tous les maux. Ils les trouvent contraignantes. Ils voudraient que l’employeur puisse faire ce qu’il veut avec qui il veut au moment où il veut. Cela s’appelle de l’esclavage.

Ces mêmes gens ne s’insurgent pourtant pas contre les contrats laborieux des entreprises capitalistes avec l’État.

Au plan salarial, l’État n’est déjà pas concurrentiel avec le secteur privé et il offre à ses employés une diminution de salaire en ne couvrant pas l’inflation. Les députés se sont voté une augmentation de 30%, les policiers de la SQ obtiennent 21% sur cinq ans et on offre moins de 10% aux autres travailleurs de l’État. Plutôt insultant!

J’imagine le nombre d’élèves dans les classes ou le nombre de malades à suivre sans un encadrement conventionnel. Les syndicats ne font pas que défendre les conditions de travail, ils protègent aussi les conditions de distribution des services.

L’équilibre

Les citoyens devraient avoir toutes les versions pour évaluer les enjeux.

Les médias peuvent y contribuer en présentant les deux côtés de la médaille et souvent ce n’est pas le cas.