LNH: Excellente nouvelle pour les Panthers

Salement amoché pendant les dernières séries éliminatoires, l’attaquant Matthew Tkachuk sera en mesure de participer pleinement au camp d’entraînement des Panthers de la Floride.

C’est ce qu’a indiqué le hockeyeur de 25 ans mardi, neuf jours avant le retour au boulot des joueurs de la Ligue nationale de hockey.

«Je me sens super bien, a dit celui dont les propos ont été rapportés par le site web du circuit Bettman. Ce fut un été très court, ce que je veux revivre tous les ans à partir de maintenant.»

Tkachuk a subi une fracture du sternum pendant la première période du troisième match de la finale de la Coupe Stanley contre les Golden Knights de Vegas. Il a disputé le quatrième match, mais n’a pas été en mesure de jouer le cinquième et dernier duel. Lors de celui-ci, les «Chevaliers dorés» l’ont emporté 9 à 3 et sont ainsi devenu les champions de la campagne 2022-2023.

«C’était le pire moment pour une blessure, mais je n’ai pas eu à manquer plusieurs mois et de nombreux matchs. J’ai eu l’été pour récupérer. Je me suis amélioré sur plusieurs choses. La blessure m’a permis de travailler sur certains aspects de ma forme physique et de mon conditionnement.»

Tkachuk disputait sa première saison avec les Panthers l’an dernier, après avoir été obtenu des Flames de Calgary dans une transaction monstre. Il a connu la meilleure saison régulière de sa carrière avec 40 buts et 69 mentions d’aide pour 109 points en 79 rencontres. Il a aussi amassé 24 points en 20 parties éliminatoires.