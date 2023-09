L’Ordre des infirmières et des infirmiers accueille 3145 candidats pour son examen décrié

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a annoncé mardi que 3145 candidates et candidats seraient inscrits pour la session de septembre de l’examen d’admission à la profession, qui avait précédemment soulevé un tollé en raison de son fort taux d’échec.

Pour l’examen prévu lundi, l’ordre a indiqué avoir déployé des mesures d’accompagnement et de préparation des candidats, dont 552 infirmières et infirmiers diplômés hors Canada (IDHC), en attendant l’aval de l’Office des professions du Québec sur le changement de la réglementation pour introduire l’examen utilisé dans le reste du Canada et aux États-Unis.

Les candidats ont ainsi pu avoir accès gratuitement à des outils de préparation et bénéficier d’activités préparatoires à l’examen, alors qu’un programme d’accompagnement conçu à l’intention des IDHC a été proposé par le Cégep du Vieux Montréal, en collaboration avec des infirmiers ayant suivi un parcours similaire.

«Ces mesures témoignent du fait que l'OIIQ a à cœur de remédier le plus rapidement et efficacement possible aux enjeux soulevés par le Commissaire à l'admission aux professions en lien avec le taux de réussite à l'examen professionnel infirmier», a indiqué le président de l'OIIQ, Luc Mathieu.

«Je ne peux que me réjouir de ces collaborations et saluer l'engagement des organisations et des personnes qui nous ont aidés à déployer et à porter plus loin notre plan d'action en soutien à la réussite des candidates et candidats», a-t-il ajouté, plaidant pour l’instauration d’un programme québécois de soutien visant à mieux les préparer aux exigences de la profession.