Photo fournie par la Fondation

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a procédé récemment aux tirages de la Loto-Mobile +, qui ont permis de faire des heureux. Parmi les 9702 billets vendus (une année record), Julie Caron, billet #07818, a gagné 2000 $ en crédit essence dans le réseau des stations-service Paquet et Fils ; Céline Émond, billet #02137, 5000 $ en crédit chez Idée Tech Solarium (ou 2000 $ en argent) ; Alain Paradis, billet #02696, 25 000 $ en crédit auto (ou 20 000 $ en argent), et Luc Létourneau, billet #03334, 45 000 $ en crédit auto (ou 40 000 $ en argent). En 10 ans, c’est plus d’un million de dollars qui ont été remis au centre hospitalier par la Loto-Mobile +. De gauche à droite, sur la photo : Nathalie Samson, de la Fondation, Stéphanie Simoneau, de la Direction générale adjointe des programmes sociaux et de réadaptation, Anne Vaillancourt, de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches, Guylaine Brochu, de la Fondation, Sébastien Proulx, de Lévis Ford, Steve Bussières, de la Fondation, François Vallée, de Volkswagen Saint-Nicolas, Mario Montminy, de Promutuel Assurance Rive-Sud, Jacques Émond, de Lévis Toyota, et Danny Fréchette, de Volkswagen Saint-Nicolas.

Le vent dans les voiles

Photo fournie par TORQ

Après avoir acquis Océan Médias plus tôt cette année, la boîte de production TORQ Le Groupe, du boulevard Pierre-Bertrand de Québec, accueille maintenant dans ses rangs Anémone Films, une compagnie de production spécialisée en documentaires grand public diffusés à Canal Vie, à CanalD, à Historia, à TV5, à Unis TV, à Investigation et à Z. Depuis le transfert de la présidence, en 2022, par la deuxième génération, Simon Michaud (fils de Pierre, le fondateur), TORQ a explosé sur tous les plans. L’acquisition d’Océan Médias en février 2023 et maintenant la fusion avec Anémone ont permis à TORQ de diversifier son contenu et de prendre une expansion importante. Passant de 15 à 30 employés permanents et de 3 à 13 productions annuelles, TORQ produit maintenant plus de 120 heures de contenu par année, tout en conservant sa base à Québec. Sur la photo, dans l’ordre habituel, les productrices et producteurs de TORQ Le Groupe : Loïc Guyot, Geneviève Gélinas, Élisabeth Harvey, Simon Michaud, Denise Landry et Rémi St-Gelais.

Solugaz

Photo fournie par Solugaz

Les présidents et les hauts dirigeants interparcs industriels ont rendez-vous chez Solugaz, du parc industriel François-Leclerc, ce soir, pour le Rendez-vous du mois de septembre. Rock Boulianne (photo), président et chef de la direction de Solugaz, a accepté la présidence d’honneur de l’événement lancé sur invitation. Détaillant et installateur d’équipements au propane, Solugaz offre une gamme complète de produits de qualité supérieure pour l’ensemble de vos besoins énergétiques, et ce, depuis 30 ans.

À leurs façons...

Photos fournies par les familles

Permettez-moi de porter à votre attention deux décès survenus au cours des premiers jours du mois de septembre et qui ont retenu mon attention. Tout d’abord, le monde des médias a perdu, le 6 septembre, Erwan Frédérick Bonnette (photo de gauche), 51 ans, fondateur du magazine Québec Scope. Erwan fut aussi directeur du marketing et du développement Palais Montcalm – Maison de la Musique. Il est décédé, après un long combat contre le cancer, à la Maison Michel-Sarrazin. Quelques jours auparavant, le 2 septembre, le bon docteur Gendron Marcoux (photo de droite) s’éteignait doucement à l’IUCPQ, à l’âge vénérable de 102 ans. Exceptionnellement consacré à sa profession, Doc Marcoux fut un réputé chirurgien spécialiste de Québec, mais aussi un dévoué collaborateur volontaire dans plusieurs œuvres humanitaires, dont, entre autres, le département de pharmacie de Coopération Santé Internationale. Grand sportif (natation, tennis, golf et ski), il fut médecin d’équipe des As de Québec, dans la Ligue senior du Québec, et de la Ligue américaine de hockey, du milieu des années 1950 au début des années 1960. À sa demande, aucun événement funéraire n’est prévu. Chose certaine, les deux auront marqué, à leurs façons, la vie à Québec.

Anniversaires

Photo tirée du site Showbizz.net

Jean-François Pauzé (photo), guitariste du groupe Les Cowboys Fringants, qu’il a cofondé avec Karl Tremblay, 48 ans... Jennifer Hudson, chanteuse et actrice américaine, 42 ans... James McCartney, fils de Paul McCartney, 46 ans... Martin Lapointe, ex-joueur de hockey de la LNH (Ottawa), directeur du personnel des joueurs des Canadiens de Montréal, 50 ans... Mylène Farmer, chanteuse française d’origine québécoise, 62 ans... Michel Drucker, présentateur à la télé française (Vivement dimanche), 81 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 12 septembre 2008 : Roger Hudon (photo), 74 ans, ex-directeur général de CJPM TV à Chicoutimi... 2020 : Aline Chrétien, 84 ans, l’épouse de l’ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien... 2018 : Rachid Taha, 59 ans, chanteur né en Algérie et figure du rock français des années 1980... 2017 : Allan Joseph MacEachen, 96 ans, ex-ministre libéral fédéral et sénateur... 2015 : Claude Feuiltault, 64 ans, directeur général de la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée... 2015 : Denys Thivierge, 88 ans, président fondateur et directeur de l’Institut Denys inc.... 2010 : Claude Chabrol, 80 ans, réalisateur français... 2007 : Me Michael H. Cain, 78 ans, plaideur et médiateur québécois émérite... 2003 : Johnny Cash, 71 ans, chanteur de musique country américain.