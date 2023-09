Nouveau lien cyclable : Une centaine de citoyens mécontents réclament des améliorations

Une centaine de citoyens et de commerçants parfois irrités se sont déplacés mardi soir dans le quartier Saint-Sacrement pour dire au maire Bruno Marchand qu’il reste effectivement bien des améliorations à faire sur le nouveau lien cyclable du chemin Sainte-Foy.

• À lire aussi: Piste cyclable du chemin Sainte-Foy: des impacts sur les commerçants et les automobilistes limités, estime Marchand

Après un très long préambule, les citoyens présents qui souhaitaient s’exprimer ont fait connaître leur mécontentement. La nouvelle cohabitation ne se fait pas sans heurts et les changements d’habitude vont prendre du temps.

« En dix jours, j’ai manqué me faire renverser à deux reprises », a affirmé Francine Allaire.

Pour Jocelyn Létourneau, la circulation de transit pose déjà un problème, surtout en raison des interdictions de tourner à gauche à quelques endroits.

« C’était d’une évidence crasse. Si les gens ne peuvent plus passer par le chemin Sainte-Foy, ils vont passer par les petites rues avoisinantes. »

« C’est très problématique », a aussi répété Guy Simard.

Jean-François Racine / JdeQ

Pas réaliste

« Ça fait 1h30 que je vous écoute et tout est beau. Ce n’est pas la réalité. C’est sûr que le chemin Sainte-Foy est sécuritaire, on n’avance plus. Et les gens âgés heurtés par des cyclistes, on n’en parle pas », a lancé Hélène Boutin, sous les applaudissements.

« Les commerçants, c’est important dans une ville », a aussi ajouté Ginette Lagacé.

« Implanter une nouvelle façon de se déplacer, ça prend du temps », a résumé Daniel Trottier.

De son côté, la Ville de Québec a répondu qu’il pourrait y avoir des modifications à venir, notamment sur les feux de circulation.

Malgré les nombreuses critiques, au moins deux citoyens se sont réjouis du nouveau lien cyclable.

Par résolution, le conseil de quartier a demandé des ajustements entre l’Avenue du Père Pelletier et Marguerite-Bourgeois.

Impacts limités

Le maire de Québec a affirmé récemment que les données préliminaires suggèrent que plus de gens circulent sur l’artère et que les impacts sur les commerçants et les automobilistes sont limités. Il n’a pas nié que des améliorations sont possibles.

Le maire Marchand a aussi mentionné que la fluidité de la circulation n’était pas pire que l’an dernier à la même période.

Sur le plan de la vitalité commerciale, les commerçants n’auraient pas mentionné, selon lui, avoir subi des pertes financières.

Même si des données complètes ne seront disponibles qu’en novembre, l’hypothèse actuelle serait que plus de personnes choisissent de prendre le vélo ou de marcher pour se déplacer dans cet axe.

L’été prochain, la Ville compte ajouter des aménagements aux extrémités est et ouest du tronçon de 2,4 km, l’objectif étant à terme de relier la place D’Youville à l’Université Laval.