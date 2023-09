Olivier Bolduc, un candidat déterminé

Personne ne pourra reprocher à Olivier Bolduc, candidat pour QS dans Jean-Talon, de manquer de détermination. Devenu papa il y a six mois, il se présente pour une cinquième fois à des élections, en dépit de l’appui accordé à l’exécutif du parti à sa rivale, sur fond de déchirements internes.

Olivier Bolduc et sa conjointe n’avaient pas beaucoup dormi dans les jours précédant l’entrevue. «On se rend compte que quatre fois deux heures de sommeil, c’est pas comme huit heures», lance le nouveau papa du petit Robin, tout sourire.

Comme cheminot, celui qui exerce désormais comme sténographe judiciaire avait vécu «des heures pas possibles». Il se considérait aguerri sur le plan du manque de sommeil. «Mais un bébé, ça te pousse dans tes derniers retranchements là-dessus», souffle M. Bolduc.

Certes, l’exécutif de QS préconisait une candidature féminine, ce qui aurait pu décourager Olivier Bolduc. Mais il souligne ne pas l’avoir pris personnel, et considère que «la ténacité finit toujours par payer».

Le candidat affirme que c’est plutôt justement l’arrivée de son enfant qui l’a fait hésiter à se lancer. «Je n’avais pas pris de vacances depuis 2022. Ma blonde s’inquiétait un peu, car une campagne électorale a un impact sur la famille. J’ai pris le temps d’y réfléchir un peu.»

Puis M. Bolduc dit avoir reçu des textos de gens qui l’encourageaient à y aller, lui disant que c’était le bon moment. «Ç’a pesé aussi dans la balance», soutient-il.

Dernier recours

Le candidat estime qu’il faut penser à des moyens pour attirer davantage de femmes en politique. Mais il ne croit pas à l’idée de réserver les circonscriptions prenables pour des femmes, car il faut laisser les membres choisir, à son avis.

«On ne serait pas obligé d’aller jusque-là, c’est comme en dernier recours, mais je fais confiance aux instances locales. Je pense qu’on n’aura même pas besoin de faire ça, ça va se faire d’emblée».

Son exemple démontre pourtant le contraire. Qu’à cela ne tienne, il n’était pas question pour lui de se retirer pour permettre une candidature féminine. Il a voulu laisser les membres de Jean-Talon choisir.

Nombreuses expériences

Dans la famille d’Olivier Bolduc, personne ne parlait de politique, sauf lors du référendum de 1995, où une pancarte du oui trônait devant la maison. Au contraire, lui s’y est toujours intéressé.

Après un passage comme cheminot au CN, où il s’est impliqué dans le syndicat et a pu observer de nombreuses lacunes au niveau de la sécurité, il est retourné sur les bancs d’école. Il est devenu sténographe judiciaire, ce qui en fait un travailleur autonome œuvrant pour des cabinets d’avocats.

C’est un métier dur et plate à apprendre, et qui demande beaucoup d’assiduité, mais qui, une fois maîtrisé, s’avère passionnant, explique-t-il.

C’est durant cette formation que lui est venue l’envie de faire de la politique active. «Je voyais la détérioration du filet social, de l’environnement, et c’était clair pour moi que Québec solidaire, c’était le véhicule politique pour les projets. Il n’y en a plus tellement non plus d’ailleurs, des projets au Québec», déplore-t-il.

En 2014, il se présente pour QS dans Chutes-de-la-Chaudière, contre l’indélogeable Marc Picard, ex-adéquiste devenu caquiste en 2011. Il n’a que de bons mots pour ce député de terrain qui était très apprécié, se souvient le candidat solidaire. «Je trouve ça inspirant des députés qui font vraiment une bonne job de circonscription», dit-il.

En 2018, même si la politique l’habite toujours, il hésite à se présenter de nouveau, car il travaille à temps plein comme sténographe judiciaire.

Puis il aperçoit Manon Massé en entrevue à la télévision. «Je me suis dit: “alors non je dois le faire, ça vaut la peine”.» Celle qui passera bientôt le flambeau comme co-porte-parole de QS l’inspire pour son optimisme et le fait qu’elle voit grand, explique-t-il.

À cette élection, il a terminé troisième, mais il considère avoir beaucoup contribué à l’élection d’une première candidate solidaire à Québec.

«J’ai donné l’essentiel de mon temps dans Taschereau, à donner du temps et à faire des appels moi-même pour Catherine Dorion, raconte-t-il, car je savais que sur la Rive-Sud ce n’était pas vraiment possible encore. C’est ça être solidaire, c’est de mettre le temps et les efforts où c’est le plus important.»

Travail de terrain

Par rapport à la circonscription de Jean-Talon, où il a beaucoup d’amis et où il a étudié, Olivier Bolduc estime avoir des chances. Il a déjà tenté sa chance lors de la démission du libéral Sébastien Proulx, en 2019, sa «première campagne organisée». En 2022, il a terminé deuxième.

Cette fois, il entend beaucoup parler des problèmes de sécurité routière, du coût de la vie et de la crise du logement. «C’est une croissance constante dans Jean-Talon, et ça, c’est le fruit du travail qu’on a fait sur le terrain. C’est ce que je connais le plus, le terrain, et c’est ce que j’aime faire aussi.»