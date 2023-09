Où s’en va le monde?

Au risque de passer pour une vieille arriérée, voici en vrac le fond de ma pensée. Comme je conduis encore mon auto à 75 ans, je suis à même de vous dire que les rues de Montréal sont dégueulasses. Il n’y a pas un coin de la ville qui ne soit pas en réparation avec des cônes orange, et pas une rue où l’asphalte n’est pas crevassé comme dans une ville en guerre.

Conduire à Montréal est un sport dangereux tant l’impatience des automobilistes est présente. Si tu ne démarres pas au quart de tour quand le feu vire au vert, tu te fais klaxonner, quand ce n’est pas montrer un doigt d’honneur. Sans parler des cyclistes que tu risques d’emboutir parce qu’ils sont partout et qu’ils ne respectent pas les feux rouges.

Dans les épiceries à grande surface, on se fait bousculer dans les allées et regarder avec de gros yeux quand on compte son petit change à la caisse, ou quand on rate un numéro et que notre carte ne fonctionne pas du premier coup.

Je ne sais pas si vous êtes allée dans le Vieux-Montréal cet été. Moi j’y suis allée avec une amie. Mon dieu que le monde s’habille mal ! Quand ce n’est pas un jeune avec les jeans déchirés, c’est une fille en short rase-motte, ou avec un décolleté si profond qu’on a l’impression d’un bar ouvert.

Dans les restaurants, personne ne peut tenir une conversation sensée tant tout le monde crie fort. Et en matière de service à la clientèle dans les grosses quincailleries et les grands magasins, on a l’impression que les vendeurs et vendeuses se cachent, tellement ils sont introuvables sur le plancher. Quand on a le bonheur d’en trouver un ou une, la personne s’adresse à toi au « tu », comme si on avait élevé les cochons ensemble. Une chance que j’ai vécu jadis pour pouvoir dire combien les gens étaient civilisés, parce qu’aujourd’hui, c’est vraiment le free for all, comme dirait mon défunt père.

Une citoyenne tannée

Autres temps autres mœurs, comme disaient les sages d’autrefois. Je vous signale que déjà au milieu des années soixante, mon frère se faisait offrir de l’argent par mes oncles pour qu’il se fasse couper les cheveux parce que ces derniers les trouvaient trop longs.

Pour l’absence de politesse qui va en s’accentuant, je vous l’accorde. Et sur le plan de la patience, j’avoue humblement que même moi j’aurais un examen de conscience à faire. Quant à l’état de la ville de Montréal, je partage totalement votre désarroi tellement il est lamentable.