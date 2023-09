Poilievre a les deux mains sur le volant du PCC

Il y a un an, Pierre Poilievre était élu comme chef du Parti conservateur du Canada. Avec 68,15% des votes, le député de Carleton a écrasé ses adversaires.

Cependant, il y avait quelques députés et militants québécois qui n’étaient pas très heureux des résultats. Douze mois plus tard, ceux-ci étaient bien présents et bien heureux d’être au congrès conservateur, en fin de semaine, à Québec.

Ainsi, pour la première fois depuis très longtemps dans l’histoire des conservateurs, la rencontre n’a pas porté sur comment le parti devait rester uni.

Pour Pierre Poilievre, c’est une grosse victoire!

Pas de drame

Même si on avait voulu chercher du drame au Centre des congrès, il en n’avait pas.

Il faut dire que tu ne peux pas avoir un meilleur moment pour tenir un congrès lorsque tu mènes par dix, douze et quatorze points dans les sondages.

Samedi, lors des votes en plénière, ça sentait également l’harmonie. Sur un total de quarante votes, seulement deux résolutions ont été battues. Dans la majorité des cas, les résolutions ont été adoptées souvent après des résultats ultra-majoritaires (90, 95 et même 97%).

S’il y avait eu un vote de confiance, on peut facilement dire que M. Poilievre aurait fait mieux que les niveaux atteints dans les derniers mois par Paul St-Pierre Plamondon et François Legault.

Les attentes élevées

Pierre Poilievre a maintenant toute l’autorité pour mener son parti vers la prochaine élection. Il a présentement une carte blanche pour mettre ce qu’il souhaite dans sa plateforme électorale.

Cependant, à voir les visages des militants pendant le discours de leur chef, plusieurs d’entre eux voient déjà les conservateurs au pouvoir. Les attentes sont dans le plafond.

C’est le gros risque qui quête le chef de l’Opposition. Les attentes et les sondages sont très hauts.

Ce sera difficile de garder la même cadence, M. Poilievre doit s’assurer d’avoir un bon régulateur de vitesse.