Protection des piétons: des mesures incontournables, selon Marchand

Les changements que son administration veut apporter pour la protection des piétons sont incontournables, martèle le maire de Québec, qui rappelle que tout le monde est piéton à un moment ou un autre et pourra en bénéficier.

• À lire aussi: Révolution piétonne à Québec: voici les changements qui vous attendent

• À lire aussi: Piste cyclable du chemin Sainte-Foy: des impacts sur les commerçants et les automobilistes limités, estime Marchand

La révolution piétonne qui s'annonce ne se fera pas du jour au lendemain, convient le maire, Bruno Marchand. «On est dans du long terme. Les changements vont se faire graduellement. [...] On va être prévisibles, on va en discuter avec les citoyens.» Et le gouvernement sera appelé à participer.

«Tous piétons»

Mais les actions sont incontournables, selon lui. «C'est difficile de faire autrement. On doit se préoccuper du plus vulnérable. Dans tous les usagers de la route, le piéton est le plus vulnérable», dit-il. Il souligne qu'on est «tous piétons» à un moment ou un autre.

Une formule qu'a aussi utilisée le chef de l'opposition officielle, Claude Villeneuve.

«C’est quelque chose qu’on reçoit très positivement, à plus forte raison qu’on est tous piétons. Ce sont des mesures qui visent à réduire le nombre de décès. Des accidents qui impliquent des piétons, ça tue du monde.»

«Éparpillement»

Il craint cependant qu’à trop vouloir en faire, le maire et son équipe s’éparpillent. «Il y a un éparpillement du côté de l’équipe du maire dans les mesures en matière de mobilité et, à un moment donné, ça contribue à ajouter du flou sur c’est quoi les priorités de la mairie. »

Selon lui, avec les actions sur les feux piétons, les pistes cyclables, le tramway, la mobilité servicielle, «ça fait beaucoup en même temps».

Accès Transports viables a aussi salué l'initiative. Mais estime que «les mesures ne doivent pas se limiter aux heures de pointe ou à certains secteurs seulement». «Il est impératif de sécuriser les transports actifs sur l’ensemble du territoire et en tout temps pour avoir un impact structurant et durable», a indiqué l'organisme sur Facebook.

— Avec la collaboration de Taïeb Moalla