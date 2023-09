Quatre heures de transport scolaire par jour pour une famille privée d'autobus

Un couple de Saint-Élie-de-Caxton doit assurer le transport scolaire de ses quatre enfants vers deux écoles de Trois-Rivières, ce qui fait que la famille passe en moyenne quatre heures par jour dans le véhicule.

À Saint-Élie-de-Caxton, Marie-Ève Champagne et son conjoint Pascal Landry ne sont pas situés dans la zone desservie par leur Centre de services scolaire.

Ils ont fait une demande pour bénéficier du transport hors territoire. Elle a été refusée à deux reprises.

«J'ai rappelé la semaine après en disant : ''Quelles sont les solutions? Est-ce que je peux aller les portes dans un autobus de ville ? Est-ce que quelque chose peut fonctionner?'' On m'a répondu que non», a indiqué Marie-Ève Champagne.

Tous les matins, à 7h15, la famille prend place dans le véhicule, quitte Saint-Élie-de-Caxton, se rend à la première école secondaire, Chavigny, continue ensuite son chemin vers l'Académie les Estacades, qui est située dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, et rentre par la suite à la maison.

TVA Nouvelles

Cela peut coûter jusqu'à 175 $ dollars d'essence par semaine.

Le Centre de services scolaire Chemin-du-Roy répond qu’il n'est pas dans l'obligation de fournir un transport aux élèves qui ne sont pas dans leur zone de service.

«On y va par ordre de traitement et selon les places disponibles, évidemment. Ce qu'on ferait, c'est qu'on passerait par-dessus d'autres personnes, d'autres élèves qui attendent une place dans le transport », a dit le directeur du Service des TI et du transport au Centre de services scolaire Chemin-du-Roy, Stéphane Ayotte.

Marie-Ève Champagne et son Pascal Landry étaient dans l'obligation d'inscrire les enfants dans une école de Trois-Rivières, sous peine de perdre la garde de certains d'entre eux. Cette situation commence à peser lourd sur leur moral.

«Les jeunes, ça leur fait de l'anxiété. [Si] tu es un étudiant au secondaire, que tu arrives dans une nouvelle école avec de nouveaux amis et que tu es toujours en retard, ce n'est pas évident», a souligné le père et beau-père des enfants, Pascal Landry.

Les parents ont soumis plusieurs compromis au service des transports, comme faire un bout de chemin jusqu'à Saint-Étienne-des-Grès, pour que les jeunes puissent prendre leur autobus de cet endroit.

Le Centre de services se donne jusqu'au 30 septembre, afin de répondre aux demandes de transport scolaire.

Un record du nombre de demandes de transport hors territoire

Près de 350 demandes ont été faites au Centre de services scolaire Chemin-du-Roy, cette année, pour des transports hors de leur territoire.

Plusieurs facteurs se cachent derrière ce nombre record : les situations familiales qui deviennent de plus en plus complexes (les familles recomposées et les séparations) et le choix des programmes qui deviennent de plus en plus spécialisés.

De plus, la pénurie de chauffeurs se fait sentir.