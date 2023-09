Séisme au Maroc: sans maison avec un bébé né seulement quelques minutes avant

Un bébé né seulement quelques minutes avant le tremblement de terre au Maroc vendredi a dû être évacué d’urgence de l’hôpital avec sa mère et vit désormais dans une tente, au lieu de la chambre probablement décorée qui devait l’accueillir.

«Je n’ai pas reçu d’aide ou d’assistance des autorités. On a demandé à des gens de ce village pour des couvertures, pour qu’on ait quelque chose pour se couvrir», a relaté Khadija, la maman du nouveau-né sans nom, à la BBC lundi.

C’est sous un morceau de bâche fragile servant à se protéger du soleil dans le village d’Asni, situé entre l’hôpital à Marrakech et la demeure de la famille à Taddart, que la femme a été rencontrée par le média britannique, son bébé fille dans ses bras.

Née seulement quelques minutes avant que le pays soit secoué par un tremblement de terre mortel vendredi, dont le sombre bilan a dépassé les 2800 décès à ce jour, la petite et sa mère ont dû précipiter les examens de santé avant d’être appelées à quitter l’hôpital d’urgence.

«Ils nous ont dit qu’on devait partir par peur des répliques [du tremblement de terre]», a indiqué la mère au média anglophone.

Sauf que le taxi qui devait mener la famille jusqu’à sa ville, à 65 kilomètres de l’hôpital, aurait été forcé de s’arrêter à Asni en raison de routes bloquées par les glissements de terrain.

Ils ont cependant appris, par des membres de leur famille, que leur demeure était gravement endommagée, au point où ils devront se chercher un nouveau toit.

Depuis, la petite famille vit dans une tente en bordure de route, avec seulement une tenue pour bébé, parmi la frustration grandissante des villageois qui se sentent laissés à eux-mêmes.

«On n’a pas de nourriture, on n’a pas de pain ou de légumes. On n’a rien», a martelé l’un des habitants, à la BBC.

Le séisme, de magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique et de 6,8 selon le service sismologique américain, serait le plus puissant enregistré à ce jour au Maroc, avait révélé l’AFP lundi.