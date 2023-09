«Si je n’avais pas ça, j’en arracherais encore plus»: deux hôpitaux de Montréal offrent des repas gratuits aux plus vulnérables

Deux hôpitaux de Montréal viennent désormais en aide aux plus vulnérables en leur offrant des repas gratuits, une façon de lutter contre l’insécurité alimentaire et de réduire le gaspillage.

Pour la plupart des Québécois, les hôpitaux sont synonymes de chirurgies ou d’examens médicaux, mais pour Claude Sauvé, c’est l’endroit où il va déjeuner gratuitement tous les matins.

«Si je n’avais pas ça, j’en arracherais encore plus», confie l’homme de 61 ans. Sur l’aide sociale et avec des problèmes de consommation de drogues, il lui arrivait fréquemment de manquer d’argent à la fin du mois et de passer plusieurs jours sans manger.

«Tu deviens cinglé, à rester chez vous toute la journée à regarder les quatre murs et avoir faim [...]. Ça a tout changé dans ma vie», souffle-t-il. M. Sauvé commence désormais ses journées avec deux bagels, du yogourt et des fruits frais à l’Hôpital de Verdun, ce qui lui donne des forces pour aller faire ensuite du bénévolat dans divers organismes.

Nombreux bénéfices

Le projet d’Hôpital Solidaire vient d’Annie Marquez, coordonnatrice des services alimentaires au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Il est financé par les fondations McConnell et Santé Urbaine.

Elle développait divers guides pour promouvoir une alimentation durable et réduire le gaspillage, mais ces guides ne servent à rien si les gens ne mangent pas à leur faim, plaide-t-elle. «Et on sait qu’on a des surplus», ajoute Mme Marquez.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTR�AL

Par ailleurs, donner à manger aux citoyens les plus vulnérables aide à réduire les hospitalisations. Les usagers viennent de façon plus assidue à leurs rendez-vous et cela réduit aussi les interventions avec les agents de sécurité sur place, dit-elle.

«L’hôpital devient un lieu de sécurité qu’ils connaissent [...], leur restaurant de quartier», donne-t-elle comme exemple.

Des intervenants, comme des travailleurs sociaux, des infirmières ou des ergothérapeutes, donnent des cartes-repas, avec un montant prédéterminé, comme une carte-cadeau, que les usagers utilisent à leur guise. Une famille peut recevoir 100$, mais d’autres auront moins pour s’assurer qu’ils reviennent à leur rendez-vous et renouvellent leur carte.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTR�AL

En plus des repas chauds, les restants de la cafétéria sont congelés et vendus en repas pour emporter. Des parents à faible revenu peuvent ainsi ramasser un souper après le travail, ou un patient diabétique peut manger un plat conçu pour ses besoins.

Moins d’anxiété

«J’adore le poulet, ici, et le bar à salades», lance Chantal Ricard. La femme de 47 ans prend soin à temps plein de son père en rémission d’un cancer. Avec une récente hausse de loyer, elle ne mangeait plus à sa faim.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTR�AL

Ses visites à la cafétéria de l’hôpital quelques jours par semaine ont même réduit son anxiété, lui créant un petit cercle de connaissances. «Ça m’a calmée, je parle plus aux gens», se réjouit-elle.

Nouvelle maman, Marcelle Vargas ne vit qu’avec un maigre salaire. En venant à l’hôpital se chercher un plat et l’apporter au parc, son conjoint et elle profitent d’une rare sortie qu’ils n’auraient pas les moyens de s’offrir.

Fière de l’initiative, Annie Marquez espère que d’autres hôpitaux lui emboîteront le pas. «Avec ce projet-là, on voit à quel point il y a beaucoup d’insécurité alimentaire», se désole-t-elle, mais les intervenants de l’hôpital ont désormais une poignée concrète pour aider leurs patients.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTR�AL

Hôpital Solidaire en chiffres

Depuis le 1 er mai 2023 à l'Hôpital Verdun:

24 intervenants ont fait 99 demandes pour 75 usagers différents.

(160 personnes en incluant les familles)

Cela représente un montant de 18 450$.

*L’initiative a débuté au mois de mai 2023, à Verdun.

Depuis le 1 er mai 2023 à l'Hôpital Notre-Dame:

77 intervenants différents ont fait 528 demandes pour 268 usagers différents.

(544 personnes rejointes en incluant les familles)

Cela représente un montant de 66 800$.

*Depuis l’implantation du projet en juin 2020, ça représente l'équivalent d'un montant d'environ 170 000$ remis sous forme de repas.

Les intervenants sont des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmières, des nutritionnistes, des ergothérapeutes, des psychoéducateurs, des psychiatres et des éducateurs spécialisés.