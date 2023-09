SNC-Lavalin change son nom pour AtkinsRéalis

L’entreprise montréalaise SNC-Lavalin, spécialisée dans la construction d’infrastructures, va changer de nom pour devenir AtkinRéalis.

C’est ce qu’a annoncé mardi son président-directeur général, Ian Edwards, qui a souligné qu’il s’agit d’un «nouveau nom pour une entreprise transformée».

«Au cours des dernières années, nous avons délibérément repositionné la société», a-t-il ajouté. «Nous nous sommes retirés des activités qui n’étaient pas profitables ou alignées sur notre stratégie ; nous avons résolu les enjeux de fond ; nous avons redoublé d’efforts dans les marchés mondiaux à forte croissance ; nous avons entrepris notre transformation numérique ; et, plus important que tout, nous avons redéfini notre raison d’être et renforcé notre culture.»

La nouvelle dénomination combine «Atkins» — le nom d’une des filiales de la compagnie qui est utilisé dans les marchés internationaux — et le terme «Réalis» qui se veut inspirer de la ville de Montréal pour souligner les racines québécoises de l’entreprise.

«En outre, “Réalis” évoque le verbe “réaliser” ou “rendre possible”, désignant parfaitement l’attention que nous portons aux résultats et à la réalisation de nos projets», a précisé la compagnie dans son communiqué.

Le nom SNC-Lavalin disparaîtra donc dès mercredi, alors que les actions ordinaires de l’entreprise se négocieront sous le nouveau logo à partir du 18 septembre prochain.

Le changement officiel du nom ne se fera que lors de l’assemblée annuelle des actionnaires en 2024, comme l’exige la loi.