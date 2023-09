Tirs mortels: aucune accusation contre un jeune homme qui a tué l’ex de sa sœur

Un jeune homme de 23 ans de Floride, qui aurait abattu l’ex-copain abusif de sa sœur après qu’il ait défoncé sa porte d’entrée pour la frapper «à plusieurs reprises», ne fera face à aucune accusation pour s’être simplement défendu.

«Si quelqu’un pointe un pistolet sur vous et l’arme, vous pouvez le tirer», a approuvé le shérif du comté d’Escambia, Chip Simmons, à WEAR News, en réponse à un événement survenu la semaine dernière, selon ce qu’a rapporté le «New York Post» lundi.

Mardi dernier, la police du comté d’Escambia en Floride aurait été appelée à se rendre dans la résidence d’une jeune femme de 24 ans, où son ex-conjoint de 26 ans venait tout juste d’être atteint mortellement par deux projectiles.

Selon l’enquête, l’homme s’était présenté sur les lieux un peu plus tôt en défonçant la porte d’entrée pour frapper son ex «à plusieurs reprises», avant qu’elle ne parvienne à texter la famille pour de l’aide.

C’est son frère de 23 ans qui se serait présenté sur les lieux en premier, et une altercation aurait éclaté entre lui et l’ex, avant que ce dernier ne sorte une arme à feu pour la pointer et la crinquer en direction du jeune homme.

Également muni d’une arme, il aurait alors répliqué par deux tirs, atteignant mortellement l’homme de 26 ans.

«À ce point, aucune accusation ne sera déposée, mais les policiers continuent d’enquêter», a précisé le bureau du shérif du comté d’Escambia dans un communiqué sur Facebook.

Selon le bureau procureur de l'État de Floride, les lois entourant la légitime défense ont récemment élargi la zone sur laquelle un individu peut «défendre son territoire», a indiqué de son côté le procureur adjoint John Molchan à WEAR News.

«Nous avions l'habitude d'avoir la “Doctrine du Château”, qui disait que votre maison était votre château et que vous pouviez utiliser la force mortelle pour vous défendre contre un meurtrier ou une personne commettant un crime par la force», aurait-il précisé, selon le «New York Post».