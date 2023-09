LNH : Tomas Tatar s’en va rejoindre Jonathan Drouin

Un autre ancien du Canadien de Montréal évoluera avec l’Avalanche du Colorado en 2023-2024, car le vétéran Tomas Tatar a signé mardi un contrat d’un an et de 1,5 million $.

La valeur de l’entente a été confirmée par l’expert hockey de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman. Le hockeyeur de 32 ans se retrouvera ainsi dans la même formation que le Québécois Jonathan Drouin qui jouait avec le Tricolore depuis 2017.

Tatar était devenu joueur autonome sans compensation après avoir porté l’uniforme des Devils du New Jersey lors des deux dernières campagnes. S’il a obtenu 20 buts et 28 mentions d’aide pour 48 points en 82 matchs durant le plus récent calendrier régulier, le Slovaque a encore retenu l’attention par ses insuccès en séries. Il s’est contenté d’un filet en 12 parties éliminatoires cette année.

Celui ayant amassé 455 points en 783 affrontements en carrière a touché 9 millions $ au total dans les deux dernières saisons.