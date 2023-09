Toute vérité n’est plus bonne à dire dans certaines sphères intellectuelles

Je me suis laissé dire que dans certains milieux du Québec que je ne nommerai pas, il était devenu malaisant d’affirmer ouvertement qu’on ne se ralliait pas à la volonté de certains, supposément des avant-gardistes, de ne plus utiliser le terme « femme » pour parler d’une femme, mais « personne avec un utérus ». Selon ces gens, pour permettre à l’identité de genre de faire son chemin dans les esprits et permettre aux trans de se sentir inclus dans la société, il ne fallait plus relier la femme à son sexe mais à un genre.

Pas besoin de se surprendre ensuite que même à l’Assemblée nationale on ait voulu subtilement rayer le mot femme de certains projets de loi. Moi qui ai fait partie des premières cohortes de femmes délurées qui ont milité pour enfin faire reconnaître leurs droits à l’égalité avec les hommes, ça me donne la nausée. Méfions-nous de ces jeunes écervelés qui, sous prétexte d’inclusion, veulent nous rayer de la carte.

Féministe à jamais

Espérons que nos législateurs continueront à veiller au grain, et rappelons-nous toujours que les droits des femmes sont enchâssés dans nos Chartes des droits et libertés. Ceci dit en tenant compte du fait qu’il n’est pas question de remettre en cause la réalité de la dysphorie de genre.