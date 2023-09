Un membre de la famille d'Al Iafrate à l'essai avec les Remparts

Il partage le même nom de famille que lui et fait partie de son arbre généalogique éloigné mais Nikolas Iafrate sait peu de choses sur l'ancien défenseur de la LNH, Al Iafrate. Pour s'y familiariser, il a regardé des vidéos sur Youtube des meilleurs moments de la carrière d'Al et deux choses lui ont sauté aux yeux : son tir foudroyant et... sa légendaire chevelure !

« Sa coupe Longueil (mullet) avec le dessus de la tête chauve », lance-t-il en riant lorsqu'on lui demande ce qu'il a retenu de ses visionnements.

Ce sourire, il venait à peine de le retrouver. Disons qu'il l'avait perdu à la fin de l'entrainement des Remparts de Québec, lors d'une séance intensive de patin. Invité par l'équipe il y a quelques jours, l'ailier de 16 ans (17 ans d'âge junior puisqu'il l'aura en décembre) en est à ses premiers balbutiements avec sa nouvelle formation. Il a joué un premier match hors-concours, dimanche, face au Phoenix de Sherbrooke.

Et au-delà de ses habiletés sur la patinoire, on y reviendra, c'est surtout son nom qui attire l'attention.

« Al est le petit-cousin de mon père et je n'en sais pas beaucoup sur lui, a-t-il toutefois reconnu. Je sais qui il est et je collectionnais ses cartes de hockey quand j'étais plus jeune mais c'est à peu près tout ce que je sais de lui. Je ne l'ai jamais rencontré. »

Un tir LNH

Il ne le connait pas personnellement mais il ne peut renier le nom qu'il possède dans le dos et, probablement, la génétique qui vient avec. Puisque ce qui intrigue les Remparts dans son cas - ils n'ont toujours pas confirmé s'il allait débuter la saison avec l'équipe - c'est qu'il possède un tir foudroyant.

« Il a un tir de calibre LNH, pour vrai, n'a pas hésité à mentionner l'entraineur-chef Éric Veilleux. Il aura 17 ans au mois de décembre donc il est encore jeune. C'est sûr qu'il a de la broue dans le toupet aujourd'hui, c'est sûr et certain mais il est prêt à travailler et faire ce que les autres font. Il va être dirigé comme tous les autres. On voit de belles choses, des choses qu'on aime et d'autres à travailler, comme tout le monde. »

Un capitaine nommé la semaine prochaine

Par ailleurs, les Remparts ont l'intention de nommer leur capitaine et ses assistants quelque part la semaine prochaine, a confirmé Veilleux.

« Notre choix est pas mal fait », a-t-il assuré.

À noter que le gardien Quentin Miller n'était pas à l'entrainement, tout comme le défenseur Vsevolod Komarov.