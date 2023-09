Une autre jeune victime d’actes sexuels de cet ex-comédien se manifeste

Un ex-comédien déjà reconnu coupable il y a 4 ans d’attouchements sexuels sur deux fillettes à qui il enseignait le piano fait de nouveau face à la justice alors qu’une troisième victime a porté plainte contre lui pour agression sexuelle.

Philippe Charbonneau, aujourd’hui âgé de 36 ans, a été avisé qu’il était encore une fois accusé à la fin du printemps dernier, en signant une promesse de comparaître.

Puis le 11 juillet dernier, celui qui est connu pour ses rôles dans les téléromans Annie et ses hommes, Yamaska, et Virginie a comparu officiellement sous des chefs d’accusation de contact sexuel et d’agression sexuelle sur une enfant de moins de 16 ans.

Selon nos informations, les gestes se seraient produits alors que la victime suivait des cours de piano avec Charbonneau dans un local de la ville de Boisbriand et chez elle, entre l’automne 2014 et l’été 2015.

La jeune fille dont l’identité est protégée par un ordre de la cour aurait été âgée de seulement 8 ans à l’époque, a-t-on appris.

Leçons de piano

Toujours selon nos informations, ce ne serait qu’à l’automne dernier, plus de sept ans après la fin des évènements, que la victime se serait ouverte sur ces évènements.

Elle se serait manifestée aux autorités après avoir pris connaissance d’un article du Journal datant de février 2019 dans lequel le passé de l’artiste avait été étalé.

Dans celui-ci, on pouvait lire que Charbonneau avait plaidé coupable d’attouchements sexuels sur deux jeunes filles de 7 et 8 ans à qui il enseignait le piano, entre 2013 et 2015. Il avait alors écopé d’une peine de sept mois et demi de prison.

À plusieurs reprises, l’ex-comédien avait touché les organes génitaux des deux petites filles par-dessus et en dessous de leurs vêtements, était-il indiqué dans le résumé conjoint des faits.

Délinquant sexuel

Cette fois-ci, on lui reprocherait d’avoir commis des gestes beaucoup plus intrusifs, nous a-t-on révélé.

L’adolescente vivrait aujourd’hui d’ailleurs avec de lourdes séquelles psychologiques liées à ce traumatisme, notamment.

Par ailleurs, Charbonneau apparaît déjà au registre des délinquants sexuels, et ce, à perpétuité.

Son dossier doit revenir devant le tribunal le mois prochain, au palais de justice de Saint-Jérôme.