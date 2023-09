Révolution piétonne à Québec: voici les changements qui vous attendent

Déclenchement automatique des feux, allongement des temps de traverse, priorisation des piétons. L’administration Marchand ambitionne de «changer le paradigme» à Québec en protégeant en priorité les marcheurs dans les rues de la capitale, tout en se défendant de faire la guerre à l'auto.

«Quand tu pèses sur le feu piéton, c’est pas normal qu’il y ait des intersections où on est là à attendre pendant deux minutes avant d’avoir le cycle piéton», affirme en entrevue le vice-président du comité exécutif, Pierre-Luc Lachance.

À Québec, c’est l'une des choses qui sont appelées à changer au cours des prochaines années, dit-il, une petite révolution pour les piétons dans le but d’améliorer la fluidité, mais surtout de protéger la vie. Le maire Bruno Marchand lui en a donné le «mandat clair». Celui-ci est ravi de prendre sous sa charge ce problème «complexe».

Il veut proposer de «nouvelles approches» et sait que la tendance peut être longue à inverser. «Le développement des villes, entre les années 1960 à 1980, a travaillé à mettre la fluidité des véhicules en priorité, et l’espace pour la mobilité active et les transports en commun s’est atrophié», explique-t-il en entrevue.

Il veut «renverser cette dynamique pour mettre les plus vulnérables à la base de ce qui doit être réfléchi», comme le font plusieurs villes dans le monde. Voici quelques changements qui attendent les citoyens de Québec.

Des feux à déclenchement automatique

Aux intersections achalandées, pendant les heures de pointe, on pourrait voir un feu pour piétons qui apparaît automatiquement à chaque cycle, sans qu’on ait à le demander, explique M. Lachance. Il donne l’exemple de la rue Saint-Jean, où les marcheurs sont nombreux, et au coin du chemin Sainte-Foy et de la route du Vallon, près des cégeps et de l’université. «Les feux pourraient se déclencher automatiquement à chaque cycle de 7 h à 9 h.» Une autre méthode qu’il a vue à Londres pourrait être adoptée. «J’appuyais sur le bouton et ça ne prenait pas quatre secondes que la phase piétonne est déclenchée pour me mettre en sécurité.» Cette approche pourrait être mise en place pour les intersections qui ont des feux pour piétons standards.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Allongement du temps de traverse

Le temps octroyé aux piétons pour traverser une intersection sera allongé. C'est déjà le cas à certains endroits. Pour ajuster la minuterie du feu piéton, la Ville de Québec se fiait au cours des dernières années à une vitesse moyenne de 1,2 m par seconde pour un marcheur. «Or, les études démontrent qu’une personne aînée ou une maman avec une poussette marche à 0,9 m par seconde. Il nous manque du temps pour traverser. On planche déjà là-dessus», explique Pierre-Luc Lachance, qui affirme que de plus en plus d’intersections auront un temps de déplacement allongé.

Possible de traverser dans une direction à la fois

C’est une chasse gardée, à Québec: à la grande majorité des intersections, il faut parfois attendre deux cycles de feux pour que la circulation s’arrête complètement et que les piétons puissent traverser, et ce, dans toutes les directions. C’est ce qu’on appelle la «phase protégée». La Ville a toujours été réticente à instaurer les feux «à phase concourante», qui permettent, comme à Montréal, de traverser dans une direction à la fois, dans le même sens que la circulation. Or, ce n’est plus exclu dans la capitale, annonce Pierre-Luc Lachance. «C’est quelque chose qu’on doit changer», pourvu que ça demeure «sécuritaire», et ce ne sera pas du mur-à-mur. «Ça implique des changements de culture. Il ne faut pas arriver avec cette solution partout.»

Des impacts sur les automobilistes

Le responsable de la sécurité routière reconnaît que ces changements auront un impact sur les automobilistes. «C’est probable», convient-il, assurant qu’il ne s’agit pas de «guerre à l’auto». «Qu’est-ce qui est le plus important? C’est la vie des gens. C’est en fonction de ça qu’on base nos décisions. Il serait irresponsable pour une administration de ne pas penser à la vie des gens en premier.» Il rappelle l’objectif zéro mort et zéro blessé sur les rues que la Ville s’est fixé. «Quand tu es dans une auto, tu es dans un milieu protégé des intempéries et de la situation extérieure. Quand il fait 42 degrés dehors, qu’il faut que tu marches pour aller à l’hôpital et que t’es pogné à attendre deux minutes au coin de la rue, c’est pas plus agréable que quand il fait moins 42 l’hiver.» On veut «travailler à assurer une fluidité d’ensemble, mais basée sur les individus plutôt que sur les véhicules. Et ça, c’est ce que l’ensemble des villes dans le monde prônent», martèle-t-il. Cela devrait se faire à l'horizon 2030. D'ici là, l'administration Marchand pourrait hausser le budget établi à 10 millions $ par an pour la sécurité routière.