GUILLEMETTE, Jean-Marc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 septembre 2023, est décédé subitement, à l'âge de 68 ans, monsieur Jean-Marc Guillemette, conjoint de madame Rachel Lamontagne. Il était le fils de feu Oliva Guillemette et de feu Jeanne Godbout. Il demeurait à La Durantaye, natif de Buckland.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 14h. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe madame Rachel Lamontagne, ses filles : Isabelle Métivier et Marie-Pier Lamontagne Guillemette (Jean-François Dumas); ses petits-enfants : Adèle Gagnon, Alexandre et Violet Dumas; ses frères et soeurs : feu Raynald (Denise Fontaine), feu Diane (Claude Gosselin), Gaétane (feu Clément Lachance), Hervé (Angèle Roy), Nicole (feu Jacques Gosselin), Marcel (Lorraine Pouliot) et Michel (Christiane Mathieu). Il laisse également dans le deuil sa belle-mère madame Jacqueline Bélanger (feu Réal Lamontagne), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lamontagne : Mario (Andrée Morin), Michelle (Yvan Leblanc) et Annie (Éric Laflamme) ainsi que son filleul Keven Leblanc et ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement l'équipe des infirmiers et infirmières des soins à domicile de St-Gervais pour les excellents soins. La direction des funérailles a été confiée à la