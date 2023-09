DICK, Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 septembre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Denis Dick, conjoint de dame Lucie Caron. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h30 à 12h20.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Lucie ; son fils Harold ; ses petits-enfants : Stéphanie (Steven Clemente), Bobby (Annie Routhier) et Karine (Gabriel Cassista) ; ses arrière-petits-enfants : Ely-Jade, Léo-Xavier, Logan, Kayla, Louka et Camille ; son frère, ses soeurs et beaux-frères : Denise, Michel, Diane (Jean-Pierre Cloutier) et Louise (Michel Allard) ; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Caron : feu Jean-Guy (Huguette-Yolande Jutras), Fernand (Danielle Thériault), Alain (Rita Bernier), Roger, Christian (Murielle Latouche), Conrad (Pierrette Latouche) ; son ami d'enfance Jeannot Fluet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents : Léopold Dick et Augustine Lebel ; son frère et ses soeurs : Roland, Yvette et Ghislaine. Un sincère remerciement est adressé à son médecin de famille, Dre Isabelle Rhéault ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association pulmonaire du Québec, 104-6070 rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc), H1N 9Z9. Par téléphone au 1(888) 768-6669 / site internet : www.pq.poumon.ca ou à la Société canadienne du cancer, 1040 av. Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 1(888) 939-3333 / site internet : www.cancer.ca