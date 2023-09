[BALADO] La Zone payante: les espoirs de Super Bowl s’envolent à New York avec la blessure d’Aaron Rodgers

La saison du quart-arrière Aaron Rodgers est terminée, peut-être même sa carrière. Les partisans des Jets, qui rêvaient enfin d’un Super Bowl, sont démoralisés. Ils cherchent qui pourrait venir en renfort et à quel point la saison peut être sauvée. La Zone payante se penche sur cette blessure dévastatrice.

• À lire aussi : Chers partisans de New York, ne désespérez pas !

• À lire aussi : Une pièce maîtresse de retour pour les Chiefs

Quand les Jets sont allés chercher Rodgers, c’était parce qu’ils visaient la lune. Sont-ils maintenant condamnés à rester bien au sol et à remettre leur envol à une prochaine fois ? Nos analystes prennent le temps d’étudier la question.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous :

La Zone payante revient aussi sur le premier départ en carrière du garde de Victoriaville Matthew Bergeron avec les Falcons. Notre analyste Stéphane Cadorette était sur place et a pu lui parler en plus d’analyser sa performance.

Vous êtes plus que jamais fidèles au poste, car les questions des auditeurs sont nombreuses. Que se passe-t-il avec Josh Allen ? A-t-on des nouvelles de Laurent Duvernay-Tardif ? Quel club a le plus surpris en ce début de saison ? Et bien sûr, qui remportera le Super Bowl ? Voilà seulement quelques-unes des questions sur lesquelles nous nous attardons cette semaine.

Bien entendu, nous vous offrons aussi nos prédictions pour les matchs de la deuxième semaine et la célèbre rubrique « Au Bar ! » est au rendez-vous. Bonne écoute et partagez !

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football ? Nous vous invitons à vous abonner à la page Facebook Nos précieux conseils de fantasy football . Vous pouvez aussi écrire un courriel à l’équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette