Les Jays se prennent une mornifle texane

La saison des Blue Jays de Toronto est peut-être en train de tomber à l’eau.

Mercredi soir, au Rogers Center, le club de la Ville Reine a été blanchi 10 à 0 par les Rangers du Texas. Ces derniers ont remporté les trois premiers matchs d’une série de quatre.

La rencontre était présentée à TVA Sports. Voyez-en les faits saillants en vidéo principale.

Ces revers font extrêmement mal aux Jays, puisque les deux formations sont en compétition pour obtenir l’une des trois places «Wild Card» donnant accès aux éliminatoires dans l’Américaine. Les Rangers ont dorénavant 1,5 match d’avance sur la formation canadienne.

Les Mariners, qui détiennent la dernière des trois places, ont aussi connu la victoire mercredi. Ils ont une priorité d’un match sur les Jays.

Dans l’affrontement du jour, les favoris de la foule ont été limités à cinq coups sûrs. C’est la neuvième fois cette saison que la troupe du gérant John Schneider n’arrive pas à inscrire un seul point dans une partie.

Le partant des Rangers Jordan Montgomery (9-11) a donné quatre frappes en lieu sûr et un but sur balles en sept manches de boulot. Au monticule pour les Jays, Yusei Kikuchi (9-6) a permis six points sur cinq coups sûrs, et ce, en cinq manches.

Nathaniel Lowe et Robbie Grossman ont notamment profité de sa présence sur la butte pour expulser la balle à l’extérieur des limites du terrain.

Mitch Garver a aussi connu ce plaisir en neuvième manche, alors que le releveur Chad Green était en poste.

Une journée plus difficile pour Édouard Julien et les Twins

Les Twins du Minnesota ont subi un revers de 5 à 4 contre les Rays de Tampa Bay mercredi après-midi.

Le club du Québécois Édouard Julien n’a donc pas été en mesure de remporter sa série de trois parties les opposant à la formation floridienne.

La veille, le natif de Québec avait réussi son 12e circuit de la saison pour aider les siens à triompher. Julien a connu une journée plus difficile au bâton. Il a terminé sa journée de boulot avec un but sur balles et un point marqué en quatre apparitions à la plaque. L’athlète de 25 ans a aussi été retiré sur des prises à deux occasions.

Julien a foulé le marbre en cinquième manche, sur un triple de son coéquipier Max Kepler. Ce point a permis aux Twins de niveler la marque 4 à 4. Le club du Minnesota a inscrit quatre points de suite, mais leurs efforts ont été anéantis par un circuit en solo de Randy Arozarena en neuvième manche.

Julien et les siens reprendront l’action jeudi, lors du premier d’une série de quatre matchs contre les White Sox à Chicago.