Ce que l'on sait des inondations meurtrières en Libye

L'Est de la Libye a été dévasté par des inondations qui ont coûté la vie à plus de 2 300 personnes dans la seule ville de Derna lors du passage de la tempête Daniel dimanche, selon les autorités.

Que s'est-il passé?

Dimanche après-midi, cette tempête a atteint la côte orientale de la Libye, touchant la métropole de Benghazi avant de se diriger vers l'est en direction des villes du Jabal al-Akhdar (nord-est), comme Shahat (Cyrène), al-Marj, al-Bayda et Soussa (Apollonia) mais surtout Derna, la ville la plus dévastée.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les deux barrages sur Wadi Derna, qui retiennent les eaux de l'oued qui traverse Derna, ont lâché. Des torrents puissants ont détruit les ponts et emporté des quartiers entiers avec leurs habitants de part et d'autre de l’oued, avant de se déverser dans la Méditerranée.

Les routes, en mauvais état, sont coupées et les accès aux sites de la catastrophe impossibles.

Pourquoi tant de morts à Derna?

Selon les statistiques fournies par les services de secours relevant du gouvernement internationalement reconnu à Tripoli, la tempête Daniel a fait plus de 2 300 morts dans la seule ville de Derna, dévastée et coupée du monde, mais les autorités de l'Est craignent un bilan beaucoup plus lourd, avec au moins 30 000 personnes déplacées, ainsi que 3 000 à al-Bayda et plus de 2 000 à Benghazi, villes situées plus à l'Ouest.

Un responsable de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a fait état lui d'un nombre «énorme» de morts qui pourraient se compter en milliers, avec 10 000 disparus. D'autres responsables évoquent plus de 10 000 morts.

Les infrastructures vétustes, les constructions en violation des règles urbanistiques au cours de la dernière décennie et le manque de préparation face à ce type de catastrophe ont transformé cette ville en un cimetière à ciel ouvert, selon des experts.

Après la révolte qui mit fin à 42 ans de dictature de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a sombré dans le chaos et la division entre Est et Ouest.

Profitant du chaos, des milices se sont installées dans les villes, certaines appartenant à la mouvance islamique radicale comme à Derna avec «Ansar al-Sharia» puis les jihadistes du groupe Etat islamique chassés en 2018 par les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est.

Mobilisation des autorités

Lundi matin, face à l'ampleur des dégâts et la dévastation, les autorités du pays, autant celles de l'Est que celles installés dans la capitale Tripoli à l'Ouest, ont pris des mesures d'urgence pour tenter de venir en aide aux sinistrés.

Des convois d'aide en provenance de la Tripolitaine, dans l'Ouest, ont été acheminés vers Derna. Le gouvernement de Tripoli dirigé par Abdelhamid Dbeibah a annoncé l'envoi de deux avions-ambulance et d'un hélicoptère, de 87 médecins, d'une équipe de secouristes et de recherche cynophile ainsi que des techniciens de la Compagnie nationale d’électricité pour tenter de rétablir rapidement le courant coupé.

L'aide humanitaire internationale s'organise

Après les messages de condoléances et de soutien, l'ONU et de nombreux pays, notamment les États-Unis, l'Italie, la France, le Qatar, Egypte, la Tunisie, se sont dits prêts à aider les secouristes locaux, dépassés par l'ampleur de la catastrophe, d'après des images filmées par des habitants, montrant un paysage apocalyptique.

La Commission européenne a annoncé mercredi l'envoi d'aide -- via le mécanisme de protection civile de l'UE -- de l'Allemagne, la Roumanie et la Finlande vers la ville de Derna.

Cette aide est constituée de tentes, de lits de camp, de couvertures, de 80 générateurs électriques, de denrées alimentaires, de tentes d'hôpital et de réservoirs d'eau, précise un communiqué de la Commission.

Des équipes de secouristes envoyées par la Turquie et les Émirats arabes unis sont déjà arrivées dans l'Est de la Libye, selon les autorités.

Le chef d'état-major des armées d'Égypte, grand allié politique et militaire du maréchal Haftar, a fait le déplacement mardi à Benghazi à bord d'un avion convoyant aides et personnels de secours, indiquant que l'armée égyptienne était disposée à établir un «pont aérien», selon les médias.