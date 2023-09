Certaines retrouvailles sont parfois dévastatrices

Je suis une enfant adoptée qui aurait voulu retrouver sa mère biologique. Malheureusement, la loi ne me favorisait pas à l’époque, puisqu’elle interdisait le dévoilement quand la mère ne le voulait pas. Ce qui fut mon cas. J’ai moi-même adopté une fille en Haïti et je lui ai toujours dit que je l’aiderais à remonter jusqu’à sa mère.

Ce n’est qu’à l’âge de 25 ans que l’envie de connaître ses origines a germé. Les recherches furent simples, vu que l’adoption s’était faite dans les meilleures conditions. Elle a commencé par communiquer avec sa mère au téléphone, puis un rendez-vous fut pris pour la visiter en Haïti l’hiver dernier. Ma fille avait préparé son voyage minutieusement, sauf qu’une semaine avant son départ, sa mère a tout annulé parce qu’un de ses enfants — elle en a trois — était malade. Déçue, ma fille a obtempéré. De notre côté, avec mon mari on était soulagés. Car vu la situation sociale difficile en Haïti, on préférait savoir notre fille en sécurité.

Deux mois plus tard, elle s’envolait enfin pour retrouver sa mère. Dès son arrivée, les choses se sont plus ou moins bien passées. L’hôtel réservé par sa mère n’était pas à la hauteur de ses attentes, et son conjoint actuel, le père de ses enfants, s’est montré plus ou moins accueillant avec elle, comme s’il craignait qu’elle prenne trop de place.

Puis, sa mère lui a clairement fait savoir qu’elle lui rappelait trop le garçon avec qui elle l’avait conçue et avec lequel tout s’était si mal terminé qu’elle n’était pas très chaude à l’idée d’entretenir une relation suivie avec elle. Si j’ajoute à ça le peu de possibilités de visiter le pays vu les conditions sociales qui y régnaient, ce voyage fut un échec.

Notre fille est revenue bien triste de ce périple de retrouvailles sur lequel elle fondait trop d’espoir. On la remonte de notre mieux, mais on sent que quelque chose s’est cassé. Que faire de plus pour l’empêcher de souffrir ? Peut-être aurait-on dû l’empêcher d’amorcer sa recherche ?

Maman poule

Continuez de l’entourer de votre affection, car c’est ce dont elle a le plus besoin. Dans les milieux concernés par l’adoption, on me dit que c’est plus important de savoir en prenant le risque d’une déception, que d’ignorer d’où l’on vient. Vous avez pris la bonne décision en la laissant rechercher sa mère, car le droit à connaître sa filière génétique est parmi les plus légitimes. Par contre, il faut aussi se préparer à être déçu quand on ose le faire. C’est ce qui arrive malheureusement à votre fille. Rendez-la consciente du bonheur de vous avoir avec son père dans sa vie, et aider là à cicatriser.