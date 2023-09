Controverse : Zach Werenski vient à la rescousse de Mike Babcock

Zach Werenski s’est porté à la défense de son entraîneur-chef Mike Babcock, qui est visé de toute part par des allégations d’intrusion dans la vie privée de ses nouveaux joueurs.

Le défenseur vedette des Blue Jackets de Columbus n’avait que du positif à raconter sur sa première rencontre avec le controversé Babcock.

• À lire aussi: Mike Babcock est un pervers, dit un ancien joueur

• À lire aussi: Mike Babcock demanderait à fouiller les cellulaires de ses joueurs

«Ça a été super jusqu’ici. [...] Il habite au Michigan en été, donc quand il est retourné chez lui, j’y suis allé trois heures et on a appris à se connaître et je trouve que notre relation a depuis été très bonne, très positive et on a eu de bonnes discussions», a-t-il déclaré au «Rothman & Ice Show» sur les ondes du 97.1 The Fan à Columbus.

L’arrière de 26 ans va donc dans le même sens que ses coéquipiers Boone Jenner et Johnny Gaudreau. Pour lui, il est regrettable que tout ceci ait fait autant de bruit.

«C’est juste un non-événement dans le vestiaire. Je pense que les gars n’y ont même pas pensé lorsqu’ils ont rencontré Babcock. C’est inoffensif et il veut juste apprendre à connaître les joueurs», a indiqué Werenski.

Mentionnons que les réprimandes à l’endroit de Babcock ont parfois été violentes. L’ancien dur à cuire de la Ligue nationale Mike Commodore, qui a évolué sous les ordres de l’actuel instructeur des Blue Jackets en 2011-2012, l’a qualifié de pervers.

En espérant pour le club situé en Ohio que la situation se calme.