Daniel Lafond est passé de traiteur à promoteur d’arts martiaux mixtes

Daniel Lafond est un mordu d’arts martiaux mixtes, mais il ne s’attendait pas à en devenir promoteur.

C’est pourtant ce qu’il fait depuis près de deux ans avec Samouraï MMA, une jeune organisation qu’il a mise sur pieds en pleine pandémie.

«Ça mijotait depuis 2018, admet-il lors d’une visioconférence. J’étais traiteur pour les organisations de sports de combat au Québec. Il y avait TKO qui était la grosse organisation menée par Stéphane Patry.

«Il a eu des problèmes de santé, j’ai essayé d’acheter et l’offre n’a pas été acceptée. C’est tombé au point mort, mais des combattants m’appelaient pour me demander de faire quelque chose.»

Saut dans le vide

C’est dans ce contexte que le Montréalais a sauté dans le vide et il n’était pas au bout de ses peines puisque la pandémie est venue compliquer les choses.

«J’ai pris mon courage à deux mains et j’ai développé l’organisation petit à petit. C’est par passion et parce que j’étais aux galas comme amateurs depuis vingt ans.

«Au départ, j’étais un peu naïf, je pensais que je serais bon dans la composition des cartes, mais c’est tellement plus que ça. Ce n’est que 20% du travail. Au début, on n’avait un seul commanditaire et c’était pour les gants.»

Samouraï a finalement présenté un premier gala en novembre 2021, une soirée ponctuée de contraintes en raison des mesures sanitaires alors en application, mais une soirée qui a bien tourné.

«On a été la première organisation de sports de combat au Canada à pouvoir faire un gala pendant la pandémie», dit-il avec une pointe de fierté.

Progressivement

Daniel Lafond veut présenter cinq galas par année. Il y en a justement un ce samedi au Capitole de Québec. Il a d’abord développé le marché montréalais avant de visiter Gatineau, Sherbrooke et maintenant Québec où il y aura une carte «digne de la Place Bell».

«La première année, on voulait strictement se concentrer sur Montréal, explique Daniel Lafond. On voulait retrouver les fans qui n’avaient pas eu d’arts martiaux mixtes depuis cinq ans. On est allé à Gatineau et Sherbrooke, on a choisi des arénas quand même assez gros.

«J’aime mieux avoir des arénas qui seront pleins plutôt que d’aller à la Place Bell trop vite pour flatter mon égo. Je veux attirer la clientèle une personne à la fois et quand nous serons prêts, nous passerons à quelque chose de plus gros.»

Intérêt de l’UFC

N’empêche qu’en seulement deux ans, Samouraï en sera à son huitième gala samedi. L’organisation met en valeur des combattants du Québec et du Canada et son développement ne passe pas sous silence.

«On va annoncer samedi qu’on s’est entendu avec UFC Fightpass, on devient la plus jeune organisation à y figurer», révèle Daniel Lafond.

«Ça va nous donner un bon coup de main sur le plan financier avec les droits de télé.»

L’UFC Fightpass est la chaîne par abonnement de l’organisation américaine et celle-ci permettra à Samouraï de rendre ses galas disponibles partout dans le monde.

Clientèle jeune

Samouraï entend se démarquer par son professionnalisme, mais aussi par le public que l’organisation attire.

«C’est sûr que ce n’est pas tout à fait la même clientèle que la boxe où les amateurs sont un peu plus vieux.

«Dans notre cas, les gens sont surtout là pour encourager les combattants qui sont sur la carte. Il y a aussi un système de classement qui permet un peu mieux d’imaginer les combattants à venir.»

Daniel Lafond sait aussi qu’il risque de perdre des combattants dans les prochains mois. Il pense à des Alex Morgan et Tommy Morrisson qui sont aux portes de l’UFC.

«Si un combattant s’en va dans le UFC, je ne touche pas de revenu. Ma récompense c’est de savoir qu’il se sera rendu là grâce à Samouraï.»

Et avec une organisation qui est à peine âgée de deux ans, c’est une belle satisfaction.

Le gala Samouraï 8 a lieu au Capitole de Québec, samedi.